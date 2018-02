Juegazo en Turín, Tottenham remonta ante la Juve y deja todo para la vuelta

El Tottenham igualó un 0-2 este martes en el campo del Juventus en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones y logró un empate 2-2 pese a recibir un doblete del argentino Gonzalo Higuaín, lo que deja la eliminatoria en ventaja para los londinenses con vistas a la vuelta de Wembley.





El Juventus estuvo por delante 2-0 gracias a un gran arranque de Higuaín, pero tras recibir el 1-2 del inglés Harry Kane, falló una pena máxima con el propio "Pipita" y terminó castigado en la reanudación por una falta directa del danés Christian Eriksen. Demostró carácter el Tottenham del técnico argentino Mauricio Pochettino, que logró endosarle dos goles a domicilio a un Juventus que solo había concedido una diana en los últimos 16 partidos, entre todas las competiciones.





Los dos equipos llegaban en gran estado de forma a la cita del Juventus Stadium, con los turineses que llevaban once victorias consecutivas y el Tottenham que solo había perdido un encuentro desde el pasado mes de noviembre. A la mayor experiencia del Juventus, que disputó dos finales de la Liga de Campeones en los últimos tres años, el Tottenham oponía sus grandes resultados logrados en la fase de grupos, en la que pasó como primero, por delante del vigente campeón de Europa, el Real Madrid.





El técnico del Juventus, Massimiliano Allegri consideró en la rueda de prensa previa al duelo que su equipo necesitaría disputar un duelo de alto nivel técnico para prevaler ante un rival muy fuerte físicamente. Por ello, apostó por la calidad del bosnio Miralem Pjanic, el brasileño Douglas Costa y el italiano Federico Bernardeschi, todos en el campo desde el primer minuto; fue una decisión que le dio dividendos en fase ofensiva, pero que le pasó factura en defensa.

Tras apenas 120 segundos de juego, Pjanic lanzó a Higuaín y el "Pipita" definió con una gran volea cruzada de pierna derecha que sorprendió al guardameta del Tottenham, el francés Hugo Lloris, y que subía el 1-0 al marcador. Apenas siete minutos después, Bernardeschi fue derribado en el área por el galés Ben Davies e Higuaín selló su doblete con disparo cruzado que desataba la euforia del Juventus Stadium. Los turineses presionaron con gran agresividad en los primeros 20 minutos, pero poco a poco bajaron su posición, lo que aprovechó el Tottenham para coger confianza y gestionar el balón con más personalidad. Kane perdonó su primera ocasión, en el 26, cuando su cabezazo tras un centro del danés Cristian Eriksen fue parado por el portero Gianluigi Buffon, pero fue contundente en su segunda oportunidad, en la que regateó al meta y definió con la pierna izquierda para reabrir el duelo en el 35 (1-2).





El encuentro tuvo un momento decisivo en el último minuto de la primera mitad, cuando Higuaín desperdició una pena máxima conseguida por Douglas Costa: lo intentó con un violento disparo central que se estrelló contra el larguero y que dejó el encuentro en equilibrio. Ese fallo mantuvo al Tottenham en el partido y generó un poco de nerviosismo en los turineses, que terminaron castigados en la reanudación.





Pese a rozar de nuevo el gol en el 59 con un disparo de Bernardeschi parado por Lloris, el Juventus empezó a sufrir mucho la presión del Tottenham, que consiguió la igualada en el 72 gracias a una falta directa transformada por Eriksen. El internacional danés, un especialista de los golpes francos, disparó desde los 18 metros y sorprendió a un no impecable Buffon por el primer poste, lo que completaba la remontada del conjunto londinense.





El 2-2 dejó tocado a un Juventus que terminó cubriéndose con la entrada del centrocampista Stefano Sturaro por el croata Mario Mandzukic y el uruguayo Rodrigo Bentancur para contener los ataques de un Tottenham regenerado. En el tramo final fueron los ingleses quienes gestionaron la posesión del balón ante unos turineses en los que prevalió el miedo a perder con respecto a la ambición de conseguir el triunfo. Así, los ingleses lograron salir vivos de una visita a Turín que había empezado de la peor manera y se jugarán el pase a los cuartos de final en Wembley, donde les bastará un empate 0-0 o 1-1 para continuar su aventura en esta Liga de Campeones.





⏰ RESULTS ⏰



Back with a bang! Tuesday's #UCL round of 16 first-leg scores...



Best game tonight? 💪 pic.twitter.com/oywlTmklvk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 13 de febrero de 2018









El City goleó de visitante y sentenció la eliminatoria









El Mánchester City dejó casi sentenciado su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones al golear este martes en Basilea por 4-0, en la ida de los octavos de final de la máxima competición europea de clubes.









El alemán Ilkay Gündogan (14 y 53), el portugués Bernardo Silva (18) y el argentino Sergio Agüero (23) fueron los autores de los goles del equipo entrenado por Pep Guardiola.