Jugadores de Chivas abogan por Tena

Guadalajara.- Uno de los puntos que más se toma en el exterior de Chivas es el de la posible salida de Luis Fernando Tena de la dirección técnica del equipo rojiblanco, y esto se escucha en el interior, pero Hiram Mier dejó en claro que ellos quieren respaldar al cien por ciento al timonel rojiblanco. “Casi no veo televisión, no leo noticias de futbol. El análisis que hacemos nosotros es dentro del equipo, con videos, para corregir. No siento presión, lamentablemente cuando los resultados no se dan, es lo primero que pasa, un cambio de técnico, pero estamos contentos con el profe, trabaja bien, tiene buena idea de juego y le vino bien al equipo, pero se tienen que dar los resultados para que esos comentarios cambien”, admitió el zaguero.

“Tena sabe que tiene el respaldo de nosotros. Trabajamos bien la semana, se ha hablado mucho de los detalles que nos han costado los partidos. A la gente hay que decirle que trabajamos para ganar y por detalles se nos han escapado puntos y trabajamos para eso, para llegar al partido y ganar”, añadió.

Mier dijo entender que se hable de Chivas y el momento que atraviesan, pues al final del día no han llegado los resultados esperados, ni tampoco se ha hablado mucho de los refuerzos. De esos temas aseguró que a pesar de que iniciaron jugando los mismos del torneo pasado, se tuvieron que ir adaptando todos a la nueva táctica.

“Se tiene que hablar, porque los números no son los que queremos; se tiene que hablar porque no estamos en zona de clasificación. Somos conscientes de que se puede complicar el panorama. Estoy ansioso de que llegue el viernes, sé que vamos a ganar y estamos cerca todos en puntaje, y es un buen partido para dar ese golpe de autoridad”, consideró.

De la parte defensiva dijo: “Es uno de los objetivos que nos ponemos, estar dentro de las mejores defensivas. Iniciamos bien en ese aspecto y en duelos anteriores no hemos podido guardar el cero atrás. Ha habido partidos con ventaja y nos empatan; ante Tigres recibimos tres goles. Se han dejado de hacer cosas y lo hemos platicado, no es sólo de la línea defensiva, todo el plantel tiene que empezar a defender desde el delantero y trabajamos para eso”, remató.