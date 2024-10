Jugadores de Chivas solicitan el despido de Gago; el técnico mintió sobre su permanencia

La salida de Fernando Gago de Chivas aún no se hace oficial y Boca Juniors no ha realizado el pago para rescindir el contrato del entrenador rojiblanco, sin embargo, ya no es el único problema, ahora son los jugadores del Rebaño quienes no quieren la permanencia del argentino.

En el programa Peloteros PQ que se transmite vía streaming, César Huerta reveló que previo al Clásico Tapatío, el grupo le pidió honestidad a Fernando Gago respecto a su futuro, la respuesta del entrenador fue la misma que brindó a Telemundo antes del encuentro y a la prensa en conferencia después de la derrota.

Ante la actitud de Gago, el grupo se sintió engañado y terminó por romper una relación que apenas empezaba a sanar tras las declaraciones que dio en la Leagues Cup, demeritando el gol de Cade Cowell ante el LA Galaxy y señalando una falta de jerarquía en sus jugadores.

Pero no todo termina aquí, debido a que Jesús Hernández reveló que el grupo piensa hablar directamente con Amaury Vergara para solicitarle que, si Boca Juniors no hace su parte de llevarse a Fernando Gago, de cualquier forma se le dé salida al argentino de la institución.

¿Por qué aún no es oficial la salida de Fernando Gago de Chivas?

Las negociaciones con el entrenador del Guadalajara iniciaron desde la semana pasada. El acuerdo verbal llegó y la directiva puso manos a la obra para buscar un sustituto al menos hasta final de torneo.

Después del Clásico Tapatío, Fernando Gago señaló que no ha recibido oferta ni comunicación con gente de Boca Juniors. Las declaraciones hicieron ruido no solo en nuestro país, sino también en Argentina, donde aseguran que el trato está hecho y es cuestión de tiempo para hacerlo oficial.

“Lo voy a dejar bien claro, yo no tuve ninguna oferta, no tuve nada, no tuve ningún contacto con yo, ni gente de la parte. Entonces, es algo que no sé de dónde salió y no corresponde de mi parte”.

Chivas tiene en carpeta a Gerardo Espinoza para tomar el cargo lo restante del Apertura 2024, con conocimiento previo de la institución al tener una etapa como entrenador del Tapatío en Liga Expansión donde fue campeón y campeón de campeones.

