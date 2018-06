Descartan sanción para seleccionados por polémica fiesta

Guillermo Cantú, Secretario General de la Federación Mexicana de Futbol, informó que no habrá sanción alguna para los seleccionados que participaron en una fiesta el pasado sábado, al argumentar que los futbolistas estaban en su tiempo libre.

“El día libre es el día libre, son los riesgos que se corren con la libertad, no es que nos guste o no, hay que tener claro que es un día libre, no han faltado en ningún tema de entrenamiento ni de concentración”, declaró Cantú tras participar en un evento dentro de la Semana del Futbol Mexicano.

La Selección Mexicana se encuentra concentrada de cara a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Esta mañana completaron su primer entrenamiento en Copenhague con miras al duelo que mantendrán el próximo sábado ante la selección de Dinamarca, en lo que será el último partido de preparación.

México debutará el próximo 17 de junio ante Alemania, posteriormente se medirá el día 23 ante Corea, y cerrará su participación en fase de Grupos el 27, ante Suecia.