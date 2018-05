Jugadores que han vestido los colores del Real Madrid y el Liverpool

Kiev, Ucrania (AFP).- Xabi Alonso dejó una huella importante tanto en el Liverpool como en el Real Madrid. Es el único jugador que tiene la distinción de haber ganado la Champions League con ambos equipos.

El volante es el máximo ejemplo del parentesco a nivel de jugadores entre Liverpool y Real Madrid. Es un caso poco común.

Toda una legión de jugadores ha desfilado por ambos equipos en lo que va de Siglo XXI: Steve McManaman, Michael Owen, Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa, Jerzy Dudek, Fernando Morientes, Antonio Núñez, Nicolás Anelka y Nuri Sahin.

Un total de nueve jugadores ha estado en ambos clubes en poco menos de dos décadas, sin olvidar a Rafael Benítez, el técnico que conquistó la Champions League con el Liverpool en el 2005, después de haberse formado como técnico en el Real Madrid, al que volvió unos meses durante el 2015.

Si Xabi Alonso es el jugador español más recordado en Anfield, el jugador inglés que es más querido en el Santiago Bernabéu, sin duda, es Steve McManaman.

Pero la lista podría no terminar ahí, pues desde hace semanas se rumora que Mohamed Salah, la estrella del Liverpool, podría ser el siguiente; y es que el egipcio no será quien diga no a los deseos de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.