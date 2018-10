Lopetegui, la nueva opción del Tricolor

Tan luego quedó desligado del Real Madrid, la Federación Mexicana de Futbol se puso en contacto con la gente de Jorge Mendes que representa a Julen Lopetegui, para preguntar si le interesaba conversar sobre la Selección.



Esto tiene sentido lógico cuando lo de Tata Martino se está trabando por la entrada de Argentina y Queiroz queda desligado hasta el mes de febrero de Irán.

La gente que rodea a Lopetegui agradeció el interés mostrado y por ahora quiere asimilar lo pasado, esperar y escuchar en un futuro cercano ofertas que se interesen en sus servicios.

No es extraño que los mexicanos lo busquen por lo bien que lo venía haciendo con España, a la cual dejó dos días antes del Mundial por instrucciones de Rubiales, para irse a Real Madrid, donde no le fue nada bien.

El que Julen no haya destacado con Real Madrid tampoco es indicativo que no sea un técnico capaz y que trabaje bien. Así que ni tardos ni perezosos lo buscaron, y pues ya veremos. Es fuente fidedigna, y no invento alguno.