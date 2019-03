Cristiano Ronaldo guía remontada de Juventus sobre Atlético de Madrid

Con una impresionante exhibición goleadora del ariete portugués Cristiano Ronaldo, la Juventus de Italia vino de atrás para vencer 3-0 en el partido de vuelta y eliminar al Atlético de Madrid de España en los octavos de final de la UEFA Champions League.

Los tres goles de "CR7" en el Estadio Juventus sirvieron para dar vuelta al marcador global con un 3-2 favorable a los italianos, que estarán en la ronda de cuartos de final de la liga de campeones de Europa.

El encuentro comenzó con altos decibeles de emociones que detonaron con un gol anulado de los locales, que llenos de ira encararon al silbante que desestimó el gol por supuesta falta de Cristiano Ronaldo sobre el guardameta del Atlético.

A los 27 minutos, con el partido igualado en poderes, fue con la aparición del estelar lusitano Cristiano Ronaldo como se rompió la paridad. “CR7” se mandó un remate monumental de cabeza tras un centro medido por parte de Federico Bernardeschi, que significó el 1-0 para la Juventus que puso a sufrir al equipo del “Cholo” Simeone.

El partido que ya tenía tintes de épico desde la previa, se convirtió en una realidad cuando nuevamente Cristiano Ronaldo se puso el traje de héroe y desde los aires anotó el 2-0 para la Juve que igualó la eliminatoria a dos goles por bando a los 48´ de juego.

Con la eliminatoria empatada, Atlético de Madrid cometió el error capital que lo dejó fuera de la lucha por la “orejona”, cuando el argentino Correa cometió un penal sobre Federico Bernardeschi que Cristiano Ronaldo canjeó por el 3-0 para eliminar a los “colchoneros” de pobre exhibición.

Los dirigidos por Simeone dejaron en Turín la peor versión del equipo, que fue sorprendido por el máximo goleador histórico de esta competencia, que no perdonó y con un “hat-trick” los dejó eliminados.

El árbitro fue el sueco Bjorn Huipers, quien tuvo una actuación correcta al amonestar a Juanfran, Vitolo, “Chema” Giménez, del Atlético, mientras que de la Juve solo Bernardeschi fue sancionado.