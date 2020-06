La DEA no investiga a Cruz Azul, ni pidió cuentas de Billy Álvarez: Vocero

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), no ha solicitado particularmente ningún tipo de procedimiento en contra de la Cooperativa Cruz Azul ni tampoco pedido que las cuentas de Guillermo Álvarez Cuevas, Director General de la organización, continúen bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y Crédito Público (UIF).

El vocero oficial, Jorge Hernández, así lo explicó para el Diario de los Deportistas.

"Fue una interpretación de medios. Lo único que se tiene con la DEA es una colaboración internacional sobre manejo de información. Es absolutamente falso, no hay una instrucción directa de ellos, así lo han expresado las autoridades. Fue una distorsión mediática, pero no va por ahí, simplemente fue una solicitud genérica internacional, no particular", expresó.

Foto: Cuartoscuro

"La DEA no está, no hay ningún tipo de relación. No tenemos ningún dato. El proceso de demanda no tiene nada relacionado con ellos", añadió.

Hasta ahora, la Cooperativa junto a sus directivos han logrado demostrar su inocencia en los últimos casos que se les han imputado a Billy Álvarez como el desvío de mil 300 millones de pesos, las supuestas empresas fantasmas, además de las casas en Estados Unidos que se presumían eran de Guillermo Álvarez, pero demostraron que son de personas homólogas.

Sobre una nueva denuncia que salió a la luz el lunes pasado por una supuesta triangulación de recursos entre filiales de la Cementera con un desvío de 40 millones de pesos con la utilización de empresas y facturas falsas, Hernández aseguró que es una nueva acusación sin fundamentos, mismas que seguirán mientras a Víctor Velázquez, José Antonio Marín y Juan Briseño, no se les reinstale en su puesto de trabajo y se les da compensaciones. De no ser así seguirán alterando la paz pública de la organización.

Guillermo Álvarez, exdirector de La Cruz Azul (al centro), deberá entregar todos los documentos financieros de la empresa / Alejandro Villa

"Esa situación viene otra vez de los disidentes. Es otro proceso que meten, que no tiene ningún tipo de justificación. Son demandas circunstanciadas, que hacen mediática, no hay elementos ni sustento. ¿Por qué no presentaron todas las demandas en un mismo proceso? Las van escalonado, si no funciona una sacan otra.

¿Por qué no salen a los medios a hablar? En la Cooperativa damos la cara, los que han demandado no han dado la cara", enfatizó.

Jorge Hernández mandó un claro mensaje a la parte disidente, en su afán de perjudicar la imagen de la Cooperativa Cementera.

"La organización es más fuerte que sus ambiciones, está por encima de su manipulación, está más unida que nunca y sus intentos por desestabilizar a través de la manipulación mediática no va a llegar a ningún lado. Cruz Azul no va a caer en sus provocaciones ni en el juego de mentiras", finalizó.

