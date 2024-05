La Máquina vence a Rayados en su casa, nada está dicho falta el juego de vuelta

Cruz Azul venció a Rayados en la Ida de las semifinales del Clausura 2024 en el Gigante de Acero y ahora los regios están obligados a marcar por lo menos dos goles para poder avanzar a la Final del futbol mexicano.

Cruz Azul cree más que nunca en que otra vez estará en la final del futbol mexicano. El equipo cementero tomó la ventaja, supo sufrir y resistió hasta el final con el nerviosismo acostumbrado en su historia. Rayados tuvo varias oportunidades, pero nunca pudo igualar el marcador en el Gigante de Acero. Ahora los celestes buscarán finiquitar la serie en el estadio Ciudad de los Deportes. Todo lo tienen a su favor. 0-1 final.

Primer episodio de las semifinales en la Sultana del Norte. La Máquina presentó algunas rotaciones en su esquema inicial, el técnico Martín Anselmi sorprendió con la inclusión de jugadores como Erik Lira y Alexis Gutiérrez, y las suplencias de Cándido y Rivero, además de la baja obligada de Willer Ditta por lesión.

El equipo visitante impuso sus condiciones, no especuló, hizo del Gigante de Acero su casa y cambió la dinámica que se esperaba. Los cementeros se sintieron cómodos en patio ajeno y lo demostraron al adueñarse de la posesión del balón y algunas jugadas peligrosas.

El argentino Lorenzo Faravelli, en esa racha positiva que tuvo en la serie de cuartos de final contra Pumas, quiso seguirla en el BBVA con un gol más, por eso fue de lo más insistente con un par de disparos a portería, sin la contundencia necesaria para vencer a Esteban Andrada.

La Pandilla no se encontró en su propio territorio, no se sintió a gusto y mucho menos encontró su mejor futbol ante su público. Aunque sólo dio una sola señal. Luis Romo se animó ante su ex equipo con el que fue campeón en 2021 y no se tentó el corazón cuando se metió al área, eludió varios rivales y disparó a puerta, sin embargo, el guardián Kevin Mier realizó una atajada salvadora que impidió el tanto del mediocampista.

Rayados, obligado a marcar dos goles en a Cruz Azul para avanzar

Cuando parecía que los norteños entraban en ritmo, llegó la anotación de los celestes. Una gran jugada por derecha entre Antuna y Faravelli, terminó con un centro del sudamericano que Alexis Gutiérrez recibió en el área y ante la imposibilidad de remate, cedió hacía atrás donde Rotondi apareció y quien incrustó el esférico en la red, a pesar de que disparó con la pierna inhábil.

Los atacantes rayados no aparecieron, el ataque albiazul no existió en el primer tiempo y el español Sergio Canales no pudo ser determinante, eso preocupó severamente al Tano Ortiz. El timonel no dudó y para el complemento realizó modificaciones. Berterame salió y entró Brandon Vázquez para cambiar algo.

El conjunto regiomontano comenzó con mayor presión, quiso empatar el juego y se le vio con más determinación al ataque. Fue precisamente Vázquez quien dio un aviso importante con un disparo que pegó en la red, pero por fuera. El mexicoamericano fue incisivo, quiso ser distinto pero con poca fortuna. El delantero tuvo una más frente a la portería después de una gran jugada de Tecatito Corona, pero no pudo rematar y el equipo de Anselmi se salvó de la igualada.

Alexis Gutiérrez tuvo el tanto de la tranquilidad. El joven pudo marcar el 0-2 a favor de la visita. Pero un cabezazo sin potencia arruinó todo y la ventaja no pudo incrementar a favor de los azules.

Monterrey fue el obligado, pero La Máquina jugó con la desesperación de su rival. Que no pudo tener la suficiente imaginación para herir a los capitalinos.

El calor en Monterrey fundió a los celestes, pero lograron aguantar hasta el final del partido con la ventaja. Los Rayados no pudieron marcar en casa y ahora están obligados a hacer dos, sin recibir, para estar en la final. De no ser así, Cruz Azul está más cerca de jugarla.





