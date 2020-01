La MLS potenciará la marca CH14

La llegada de Javier Hernández a la MLS definitivamente representa una oportunidad invaluable para que el delantero mexicano pueda reevaluarse, aunque no exactamente como futbolista profesional.

Cualquiera podría pensar que el hasta ahora delantero del Sevilla se devaluará en cuando se concrete lo que parece ser su inminente traspaso al Galaxy de Los Ángeles, sin embargo, no será así, ya que CH14, como marca, puede potenciar su valor hasta los 15 millones de dólares por concepto de publicidad, siempre y cuando los resultados deportivos lo acompañen en el futbol estadounidense, afirmó Luis Ramón Carazo, experto en negocios deportivos.

“Le invirtieron porque Javier Hernández es un jugador icónico y muy significativo. La apuesta para ellos será muy positiva si el Chicharito se conecta y empieza a hacerse ídolo actual. Eso lo pondría en un nivel de ingresos muy alto, porque además de las camisetas está lo que el jugador puede ligar de contratos de publicidad. Javier Hernández es un jugador que tranquilamente puede manejar entre 10 y 15 millones de dólares al año en contratos de publicidad debido a la cantidad de mexicanos que hay allá”, aseveró el especialista.

“Si él entiende que esto es una oportunidad de reevaluar y para hacerlo debe tener mucha concentración en el campo porque le va a redituar en un ingreso de dos o tres años muy alto, en ese sentido no se devalúa porque estaba perdiendo más en el Sevilla sin jugar”, agregó.

No obstante, si no se rompe la sequía de títulos por parte del Galaxia, que suma más de 10 años sin ser campeón, es probable que Hernández Balcázar no logre hacerse de más patrocinadores, por lo que perdería una entrada significativa de dinero.

“Al principio va a arrancar con sus propios patrocinadores, pero dependerá de lo que haga en el terreno de juego para subir o bajar su valor. Más allá de devaluarse o no, de él depende que su valor en el mercado sea más alto, porque si no logra triunfos deportivos con el Galaxy, finalmente pasará algo como lo de Giovani dos Santos con el América. Si él tuviera éxitos deportivos, el América es el mejor lugar para ligar contratos de publicidad”, explicó.

El boom que tendrá el Chicharito en su nueva aventura futbolística se verá principalmente reflejado en la venta de camisetas, y Luis Ramón Carazo estima que Hernández se acercará a la popularidad que tuvo Cuauhtémoc Blanco en el Chicago Fire, entre el 2007 y 2009.

“En Estados Unidos, a diferencia de México, las camisetas se venden por el nombre del jugador. Pasa igual que en Europa, aquí las camisetas se venden por el club. Lo que sucede en Estados Unidos y que ya pasó hace mucho tiempo con Cuauhtémoc Blanco, hay que recordar que él generaba más entradas y vendía más camisetas que David Beckham. Creo que con Chicharito va a pasar algo similar, las entradas seguramente eran altas porque tenían a Zlatan Ibrahimovic y el club ha ido jugando bien, pero considero que la venta de camisetas es la que se va a catapultar, siempre y cuando se den los resultados deportivos”, insistió.

Otra situación que aparentemente será un negocio redondo para la MLS es la presencia de dos jugadores mexicanos en el llamado clásico del tráfico, que parecía perder interés luego de que Ibrahimovic dejó al Galaxy.

“Si ponemos a los dos jugadores técnicamente, Carlos Vela es un jugador más técnico que el Chicharito, sin embargo, este último ha sabido hacerse ídolo de la Selección Mexicana, cosa que el primero no ha logrado hacer. No sé siquiera si lo haya intentado hacer, entonces conviertes un duelo entre dos mexicanos en un estado con tantos mexicanos y particularmente en el área de Los Ángeles, entonces tiene todos los elementos para que se dé algo que traiga pasión, pero sí depende todo de como jueguen, los valores deportivos están cazados con los resultados”, sentenció.