La “Nicodependencia” llegó a su fin en Pumas. Los universitarios cerraron el capítulo que tuvieron con el ariete chileno por tres temporadas en las que hubo un idilio importante que se cerró frente al más odiado rival en una Liguilla. Durante la pretemporada, la misión de David Patiño fue clara: encontrar un sustituto para “Crackstillo”.



Rodrigo Ares de Parga, presidente del Patronato del club, le cumplió y no le trajo a un reemplazo, sino a dos: Felipe Mora y Carlos González. Ambos son nueves letales que olfatean el gol y con instinto felino muestran su colmillo a la hora de definir.

Para Felipe Mora, quien compartió vestuario con Castillo en la última convocatoria de la Selección de Chile, Nico fue un elemento muy completo en el conjunto universitario; sin embargo, él quiere formar su camino y llegó para entregarse al cien por ciento con los auriazules, por lo que confía en que los aficionados le retribuyan el esfuerzo que pondrá dentro del terreno de juego para defender la playera auriazul. “Nico hizo las cosas muy bien en Pumas. En todos los equipos en los que he estado me entrego al cien por ciento y el hincha lo va a retribuir”, expresó.

De la misma forma, Mora afirmó que tuvo oportunidad de hablar con Castillo en la concentración chilena y que sólo escuchó maravillas del club y de su afición, lo que hizo que su decisión de llegar con los Pumas fuera más certera, pues sonó que sería refuerzo del Morelia para el torneo que iniciará el viernes.

“Tuve la oportunidad de hablar con Nico en la Selección, me habló maravillas del club, de cómo es y cómo te tratan. De la afición que es maravillosa. Tengo buenas referencias de Nico, por eso me siento contento aquí”, aclaró.

En tanto que Carlos González, otro de los nuevos arietes de Patiño y quien arribó desde Necaxa, aclaró que llegó para trazar su camino y que, con la ayuda del equipo, los resultados individuales rendirán frutos y confesó que el paso que tuvo Castillo por Ciudad Universitaria queda marcado y no será fácil reemplazar su buen desempeño.

“Sabemos que lo que hizo Nico acá y no es fácil de reemplazar, esto es de equipo. Uno no puede garantizar algo, porque para que salgan las cosas este equipo debe funcionar. Me siento preparado para estar a la altura y sabemos lo que Nico hizo aquí. Dejó una marca buena”, finalizó.