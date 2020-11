La Peña, el rincón del Barça en México

Al más puro estilo de los bares y los barrios que circundan el Camp Nou, hay un Rincón del Barça en México. Fernando Cotera, presidente de la Peña oficial del Barcelona en nuestro país, hizo de su pasión un lugar azulgrana donde los culés comparten sus andanzas y sus experiencias. El grupo de animación cumplió cinco años el pasado 9 de noviembre, a lo largo de los cuales, han buscado potenciar el sentimiento barcelonista y enseñarle a los más jóvenes que la historia del equipo cuenta mucho más que los éxitos recientes.

“Apenas acabamos de cumplir cinco años de existencia, somos una peña con más de cien socios, es una peña muy familiar donde buscamos el deporte y la familia ante todo, uno de nuestros objetivos es que la gente vea a la peña como una unión de amigos con un mismo fin. La idea es que los niños y la gente joven vean que el Barcelona no es un equipo de 20 años para acá, de ir ganando, sino que tiene 121 y que hay jugadores y una historia impresionante”, señaló Cotera.

La conexión entre Barcelona y México no es nueva. Los lazos se remontan a la década los treintas, cuando, en plena Guerra Civil Española, muchos exiliados terminaron del otro lado del océano, sin embargo, pese a la distancia, nunca dejaron de apoyar al equipo de su juventud. Muchos años después, fue la imagen de Rafa Márquez vestido de azulgrana lo que atrapó nuevos hinchas.

“La afición del Barça en México creció mucho a raíz de la llegada de Rafa Márquez, pero el Barcelona con México ha estado siempre muy unido, de hecho en los años treintas, por la cuestión de la Guerra Civil en España, para que no desapareciera el club, vienen en una gira a México para subsistir, y algunos jugadores se quedaron a radicar en México por la difícil situación que se vivía”, explicó el presidente del grupo.

La peña tiene sus orígenes en la colección de camisetas de Fernando. Hechizado por el recuerdo de la primera, Fernando no pudo parar. Las playeras azulgranas se acumulaban temporada tras temporada hasta que el conjunto motivó lo definitivo. La idea de formar una Peña del Barcelona en México se cristalizó en el 2015, cuando el número 2219 avaló el vínculo oficial.

El Barcelona es más que un club, nosotros decimos que somos más que una peña, entonces nuestro principal interés es nuestro socio, la gente que está metida y que lo disfrute de otra manera

Fernando Cotera, presidente Peña Rincón del Barça

“Yo empecé mi afición con la primera camiseta, de ahí fui haciendo mi colección, y yo le llamé el Rincón de Fer. Así fue creciendo mi colección de artículos del Barcelona hasta que un día dije bueno, está el mundo de las Peñas, México no tenía su peña oficial del Barça, entonces empezaron los trámites con el club en el 2014, y después de un año de trámites y de papeles, un 9 de noviembre de 2015, se oficializó”, explicó el presidente de la peña.

Como toda historia, al de Fernando con el Barcelona comenzó con los colores. Una playera que viste a la imaginación. Era la década de los años ochentas y el recuerdo de Cruyff era lo más parecido a un imán poderoso.

“Desde pequeño agarré la afición por los colores, tengo un hermano mayor, él le iba al Barcelona por Cruyff, en aquel tiempo, y yo empecé a irle al Barcelona prácticamente desde los cinco años, que me regalan mi primer camiseta, ahí por el año 84, me gustaron los colores, y de ahí empezó la afición, porque había otro equipo en España que no fuera el Madrid, aquí en México sólo se transmitían los del Real Madrid, por Hugo, entonces de ahí surgió la afición”.

Conscientes de que el Barcelona se vive, los aficionados que conforman la peña abrazan la filosofía de siempre, donde las formas a menudo importan más que un resultado.

“Es otra manera de vivir el club, porque no estás sólo obligado al futbol, sino también son muchas secciones que se tienen, el balonmano, el baloncesto, el hockey, y bueno, el futbol que es lo más importante. Hubo momentos muy difíciles para el Barça. En los años no había tenido épocas tan gloriosas como últimamente, entonces siempre ha habido una tradición por la cantera, por la casa, por formar jugadores diferentes, con un estilo de juego bien definido, entonces eso te va metiendo que siempre debes de tener una filosofía en lo futbolístico, ese tipo de cosas te va enganchando a través de los partidos y de los años a irle”, finalizó Cotera.

LA CIFRA

5 AÑOS DE HISTORIA TIENE LA PEÑA

¿QUÉ ES UNA PEÑA?

Grupo de personas que participan conjuntamente en fiestas populares o en actividades diversas, como apostar, jugar a la lotería, cultivar una afición, fomentar la admiración a un personaje o equipo deportivo.

EL APUNTE

ESPACIO CULÉ

