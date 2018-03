Landon Donovan revela que el América buscó contratarlo

Landon Donovan confesó que las Águilas si quisieron hacerse de sus servicios. "Se toman las decisiones que son buenas para nosotros, eso fue mucho antes y ahora estoy aquí con León y enfocado en el presente", declaró.

Luego de vencer tres por cero a Pumas y de ganar a media semana su boleto a los cuartos de la Copa Mx, León arribó motivado a la Ciudad de México. London Donovan aprovechó para elogiar a su rival en turno y aseguró que arrebatarle el invicto al América no será sencillo.

“Será difícil pero llegamos para dar todo y sacar puntos. Sabemos que están jugando muy bien, que tienen un gran técnico, que es un plantel muy grande, independiente de sus titulares ya que tienen jugadores que responden en todo momento”, mencionó.

“En la Concachampions compiten muy bien. Así que pinta algo complicado vencer ya que no nos ha ido muy bien de visitante pero no es imposible”, agregó

Luego de que Mauro Boselli causara baja debido a una distensión muscular en el bíceps femoral por el duelo que sostuvo a media semana en el torneo copero, Donovan reconoció que su ausencia ante los de Coapa se notará, ya que pieza fundamental en el once titular del ‘Chavo’ Díaz.

“Claro que nos hará falta porque es un gran jugador, alguien que tiene gol, pero sé que podemos cubrir eso, hay jugadores y el técnico ya sabrá a quién poner. Si juego o no está bien, pero lo importante aquí es que ganemos”, señaló

La Fiera se encuentra en la posición once de la tabla general con 14 unidades, por lo que aseguró que aún hay tiempo para enmendar errores y cumplir el primer objetivo de la escuadra: “Lo que he podido observar es que esta Liga es más complicada, por los dos torneos que tienen, pero no vamos mal, estamos jugando bien, se puede hacer mejor y se hará para que estemos en Liguilla”, comentó