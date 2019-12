Las Águilas aguardan el regreso de los rayados

Henry Martín se encuentra en uno de los puntos más altos en su carrera como futbolista profesional, y justo ahora, le llegará su segunda final de Liga como jugador americanista. Hace un año, le tocó coronarse contra Cruz Azul, aunque no con un rol tan protagónico como el que hoy tiene, mismo que lo motiva de sobremanera para la definición por el título.

“Motivadísimo. Feliz de que en dos años puedan ser dos campeonatos, sería algo muy importante para mí, para mi carrera y mi futuro. Tenemos los pies en la tierra, sabemos que es un partido muy complicado, pero estoy motivado y feliz por estar en la cancha una final más”, expresó.

El camino del Búfalo en Coapa no ha sido sencillo, apenas este semestre ha visto por completo el fruto de su esfuerzo, así como de la paciencia que en su momento Oribe Peralta le recomendó tener, motivo por el cual, Henry se mostró agradecido con el Cepillo.

“No sé si es remar contra corriente. Creo que es trabajo, esfuerzo, dedicación y ser paciente. A mí me platicaba mucho Oribe (Peralta) su situación y que él pasaba por algo similar; me decía que tuviera paciencia y es algo que le aprendí mucho, estoy agradecido con él por lo que me enseñó. Seguí sus consejos y poco a poco he demostrado”, reveló, al tiempo de confesar que, por momentos, se desesperaba por no jugar.

“Hubo momentos no de frustración, sino un poco de desesperación de querer estar y no poder, pero Oribe platicaba mucho conmigo y me ubicaba, me aconsejaba y me decía como hacerle. Me sirvió mucho y aprendí mucho de él”.

En esta temporada, Martín ha sido el goleador del equipo, aunque no por eso se siente más valorado que antes. Simplemente sabe que este es su momento y lo aprovecha al máximo.