Las Águilas visitan al Veracruz, en el inicio de la última jornada

La cosecha de 30 puntos durante una fase regular había sido un objetivo vuelto costumbre en América. Sin embargo, esta temporada se han quedado en 26 unidades y con una aspiración máxima de 29, cosa que no tiene contento a Miguel Herrera, quien en todo caso, aceptó que quedarse a un paso de la meta no es del todo malo, aunque no es lo mejor.

“Por supuesto que no estamos contentos con la suma de puntos que en este torneo hemos conseguido. Todavía nos faltan tres y vamos por ellos para estar en 29, que no quiere decir que sea nuestro óptimo, siempre lo he dicho: de 30 para arriba es lo mejor, pero 29 no es una mala cifra o que esté desconsiderada para nosotros. Repito, no es lo optimo, pero vamos por los últimos tres”, explicó.

A final de cuentas, lo hecho a lo largo de esta campaña le ha valido a los azulcremas para colarse a la Liguilla, instancia que a decir del “Piojo”, es un nuevo torneo y ahí, las Águilas siempre serán peligrosas.

“América siempre es América. Entra a las Liguillas y es un equipo difícil de vencer, como hoy que Monterrey hace un gran trabajo; Tigres se quedó en una final y tiene un gran plantel; lo que hace León; Cruz Azul ha tomado una buena racha de cierre. Todos son rivales a vencer, no podemos dejar fuera a Xolos o a Puebla; Pachuca y Necaxa parecía que no estaban destinados a estar ahí y están, quiere decir que han hecho bien las cosas. La Liga es un torneo y la Liguilla es otro. En la Liguilla, una tarde mala y estás afuera, haces bien las cosas y avanzas las rondas”, expuso.

En cuestión de días, dará inicio la llamada Fiesta Grande del futbol mexicano, y pese a todo lo sufrido que ha sido el certamen para los cremas, Herrera aseguró que llegan bien. Los lapsos de buen futbol mostrados en sus últimos juegos lo tranquilizan un poco, aunque se mostró consciente de que la consistencia es lo único que los puede llevar al Bicampeonato.





Jérémy Ménez fue cepillado nuevamente

La posibilidad de que Ménez pueda demostrar algo con América se desvanece semana a semana. Cierto es que su salida de la institución es prácticamente un hecho; sin embargo, no se ve cercana la posibilidad de que el jugador francés pueda aparecer.

Miguel Herrera, técnico americanista, confirmó de nueva cuenta que no llevará al mediocampista entre los convocados para el partido contra Tiburones del Veracruz.

“Ménez no está en el roster. El único que entra en la convocatoria de los 18 anteriores es Luis Reyes, sale Paul (Aguilar) por la suspensión. Sale un lateral y entra un lateral. Los demás son los mismos que tenemos. Jérémy no está convocado”, aseveró.

Dentro de todo, el “Piojo” negó diferencias con su futbolista y reveló que este ha sabido entender las decisiones tomadas desde la dirección técnica.

“Entrena como todos, al parejo. Entrena bien, pero tengo 11 extranjeros, hoy Nico (Benedetti) está descartado, me quedan 10 y nada más puedo llevar a nueve. La determinación de lo que he pensado es esta. La verdad que no tengo ningún problema con él, al contrario, tenemos buena relación, hablamos bien y ha entendido que esta decisión es la que he tomado. Seguirá tomado en cuenta, en la Liguilla concentraré –como siempre- 22 jugadores y estará en el roster de concentrados para la Liguilla y si lo necesito ´él se prepara para estar a punto”, culminó.

LOS ONCE PARA VERACRUZ

Marchesín; Sánchez, Valdez, Aguilera, Vargas; Rodríguez, Álvarez, Ibarra, Uribe; Martínez y Castillo.