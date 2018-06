Las alarmas se encienden, Neymar no concluyó el entrenamiento

Sochi.- Los fantasmas aparecieron en la concentración brasileña, Neymar no concluyó el entrenamiento y tuvo que salir acompañado del fisioterapeuta Bruno Mazziotti.



Las alarmas se encendieron, Tite y todo Brasil esperaron 3 meses para que el astro del PSG sanara de su lesión y volviera al grupo. Neymar lo hizo, pero no está a su tope físico.

El antes jugador del Barcelona se lesionó a inicios de marzo en el juego de octavos de final frente al Real Madrid. El brasileño sufrió un esguince en su tobillo derecho y una fisura del quinto metatarsiano.

El “10” de la verdeamarela se perdió el resto de la temporada en Francia y volvió a la acción dos semanas antes del arranque del Mundial.

Neymar participó en el juego contra Croacia e incluso anotó. Su regreso ilusionó a todos los brasileños.

BLANCO DE GOLPES

La figura carioca jugó frente a Suiza, pero por algo que hasta ahora no ha quedado muy claro es que no logró pesar en el campo. El cuadro rojo le pegó en múltiplesocasiones. Se piensa que esa fue la causa por la que el día de ayer no concluyera el entrenamiento junto a todo el equipo.

“Neymar se quejó del dolor en el tobillo debido al grandísimo número de faltas sufridas contra Suiza.

La mañana de ayer el entrenamiento fue completamente regenerativo, y el astro brasileño posteriormente acudió a que le dieran fisioterapia. Neymar entrenará mañana (hoy) por la tarde”, informó el doctor Rodrigo Lasmar, quien espera que las cosas no pasen a mayores y pueda estar disponible para el viernes.