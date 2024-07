Leagues Cup 2024: ¿dónde ver el torneo que enfrenta a la Liga MX contra la MLS?

Ayer por la tarde se dio el partido de estrellas entre la Liga MX y la MLS, situación que dejó la duda entre muchos aficionados que no encontraron donde ver la goleada de las estrellas del futbol mexicano sobre el estadounidense. Por ello, si no te quieres perder la Leagues Cup, te contamos dónde podrás verla.

Tras la primera versión de la Leagues Cup en 2023, torneo que juntó a todos los equipos de la Liga MX y la MLS que dejó como campeón al Inter de Miami de Lionel Messi, este año los equipos mexicanos buscarán quedarse con el torneo binacional a pesar de las desventajas que conlleva ser completamente visitantes del torneo, lo que implica más desgaste en viajes.

¿Dónde se podrá ver la Leagues Cup?

Al igual que el año pasado, la Leagues Cup será transmitida a través de la plataforma de streaming, Apple TV, pues cuenta con los derechos de transmisión de la MLS, por ello, el juego de estrellas entre ambas ligas fue transmitido por la misma empresa.

Futbol Liga MX golea sin problemas a la MLS en el juego de estrellas

Cabe mencionar que Apple TV tiene un precio mensual de 129$ pesos, no obstante, la plataforma de streaming te ofrece una prueba gratuita de 7 días, en caso de que no estés convencido o convencida de contratar su servicio. Algunos partidos serán transmitidos por Azteca 7, Canal 9 y Vix.

La Leagues Cup definirá a un nuevo campeón el cual saldrá de equipos de 2 ligas de los 3 países de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. El torneo inicia este 26 de julio y terminará el 25 de agosto, sólo tres equipos conseguirán cupos para la Copa de Campeones de la Concacaf 2025.

Los equipos fueron organizados por grupos de 3, todos jugarán al menos dos partidos y sólo los primeros dos lugares del grupo pasarán a la fase de eliminación directa. Destacar que tanto América como el Columbus Crew debutarán en el torneo hasta la segunda fase, pues pasaron directo al ser vigentes campeones de sus respectivas ligas.

Hay rivalidad y la cancha será testigo de la lucha ⚽️💪



Cada vez falta menos para #LeaguesCup2024 en exclusiva por @AppleTV pic.twitter.com/FsZCVMgh5M — Leagues Cup (@LeaguesCup) July 21, 2024

Pumas en Leagues Cup

El Club Universidad Nacional mejor conocido como los Pumas, tendrá su debut este viernes ante el Austin FC de la MLS a las 19:00 horas centro de México, posteriormente se medirá al Monterrey el próximo sábado 3 de agosto a las 20:00 horas.

Cruz Azul en Leagues Cup

Cruz Azul, el actual líder general de la Liga MX tendrá su debut hasta el próximo miércoles 31 de julio cuando enfrente al Charlotte FC de la MLS a las 18:00 horas, posteriormente "La Máquina" enfrentará al Philadelphia Union el domingo 4 de agosto a las 18:00 horas.

América en Leagues Cup

El América, vigente campeón de la Liga MX, tendrá su debut en la Leagues Cup hasta la ronda de eliminación directa y esperarán al segundo lugar del grupo Oeste 8. El cual saldrá entre Houston Dynamo, Real Salt Lake y el Atlas.

Chivas en Leagues Cup

El "Rebaño Sagrado" hará su debut en la Leagues Cup este sábado 27 de julio cuando enfrente al San José Earthquakes, posteriormente se medirá ante el LA Galaxy el próximo domingo 4 de julio a las 20:30 horas.