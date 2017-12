Leonardo Cuéllar espera que la LIga Mx femenil sea la mejor del mundo

Orgulloso de que aquel proyecto que soñó antes de regresar a México, el de trabajar con el futbol femenil y así poner de nueva cuenta a nuestro país en el panorama internacional en esta rama, haya fructificado con el primer torneo oficial de la Liga MX, Leonardo Cuéllar, técnico del América, indicó que el saldo del certamen que se llevó el Guadalajara es netamente positivo, pero aún falta mucho para llegar a plantarse como una de las mejores ligas en el mundo. Todavía con el dolor de no haber hecho campeón del primer torneo a las chicas del cuadro de Coapa, el ex seleccionador nacional indicó que por donde se vea, el proyecto se llevó a cabo adecuadamente, gracias al apoyo de los clubes, jugadoras, cuerpos técnicos.

Pero también resaltó el papel de los fanáticos y prensa, que nunca bajaron los brazos en pro del nacimiento y crecimiento de la Liga Femenil.

LEO REINICIÓ EL TRABAJO CON LAS FEMENILES

Orgulloso de que, tras jugarse la primera temporada oficialmente, algunas jugadoras se consolidaron en las distintas selecciones nacionales y otras hayan sido llamadas por primera vez, Leonardo Cuéllar no dejó de expresar el orgullo de ser aquel iniciador del proyecto plasmado actualmente en nuestro país.

“La verdad es que sí me siento orgulloso. El ver el inicio de esta Liga MX Femenil que todo mundo estaba deseando, ante todo las niñas de México. Esto es algo que me hubiera gustado tener delante de mi cuando estaba como seleccionador. Lo que me hubiera chupado los dedos de ver a todas las oportunidades de estas chicas al verlas crecer y que nos pudieran representar”, indicó el estratega de las aguilitas.

Por lo anterior: “ahora hay que seguir apoyándolo (el futbol femenil) e ir en la misma dirección. Creo que ha sido un gran inicio. La gente ha sido importante con su apoyo, el de los medios, los clubes”. Y recalcó: “lo que nos queda es trabajar mejor para poner sobre la cancha un buen futbol y que estos se siga contagiando, creciendo y en un momento dado podamos hablar de que México tiene una de las mejores Ligas del mundo”.

LAS AGUILITAS

Doloroso aprendizaje

Aunque para todos el campeón natural, por lo realizado a lo largo del torneo de Apertura de la Liga Femenil, era el América, el cuadro dirigido por Leonardo Cuéllar tropezó con el acérrimo enemigo, el Guadalajara, en semifinales y le dejó un aprendizaje muy doloroso rumbo al siguiente certamen de Clausura 2018, no caer en excesos de confianza y ser más certeros frente al rival, sea el que sea y en la instancia que sea.

Al hablar del balance de su escuadra americanista, Leonardo Cuéllar indicó: “Creo que hicimos un torneo bastante parejito. Somos un equipo de una propuesta abierta, ofensiva, pero nos pesó equivocarnos individualmente al final y no haberla metido. “Creo que en el porcentaje de oportunidades debimos haber tenido unas tres o cuatro veces más en números que el Guadalajara, pero ellas fueron mucho más certeras , sobre todo en la táctica fija y aprovecharon su momento”. Y es que reconoció que “toda la segunda vuelta (Chivas) fue un equipo que quedó invicto, fue creciendo y agarró su momento”.

Identidad puma

Cuéllar vivió sus mejores momentos como jugador profesional con los Pumas, por lo cual es natural relacionarlo con la máxima casa de estudios: “desde luego que tengo grandes recuerdos de la institución universitaria, pero ahorita mi compromiso es en beneficio del club América”.