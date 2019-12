Leopoldo Silva, nuevo presidente de Pumas, promete liguilla

Leopoldo Silva no quiere que su gestión dure solamente meses. El presidente de Pumas anhela mantenerse en el cargo durante todo un periodo, es por eso que lanzó la aventura-promesa: Universidad Nacional va a ser protagonista del Clausura 2020. “Por supuesto, hay que darle seguimiento al desempeño de cada uno de los futbolistas y también al desarrollo de las fuerzas básicas. Mi gestión, si es que la Asamblea así lo decide, será fundamentar el fortalecimiento de las fuerzas básicas, buscando siempre que el equipo sea protagonista”, expresó en charla con ESTO. “Quiero un Pumas altamente competitivo, que pueda hacerlo contra cualquiera y les gane; el compromiso a corto plazo es clasificar en el próximo torneo, una vez con eso estaremos en posibilidades de trascender a algo mejor”.

Aunque la nómina de Pumas no se puede comparar con la de otros equipos de la Liga MX, Silva afirmó que el plantel ha demostrado competirle a quien sea. “Tiene su grado de dificultad, pero estoy seguro que vamos a tener un buen cuadro. Estamos procurando algunas incorporaciones de calidad y creo que con el equilibrio entre jugadores mexicanos de experiencia, extranjeros de calidad y jóvenes canteranos se debe lograr”, explicó con mucha seguridad. “Es cierto que el último torneo no se clasificó; nos quedamos a dos o tres puntos del octavo lugar, todo el torneo estuvimos muy cerca de la Liguilla y al final se perdió; eso quiere decir que Pumas sí tiene la capacidad, a pesar de no tener los recursos económicos de otros clubes. ”.

Otra de las metas más importantes durante su mandato será la unión entre la máxima casa de estudios y el equipo. “Toda esa experiencia sirve en términos de administración y de finanzas, y lo que pretendemos ahora es traer al club esta mística universitaria, volver a hacerlo partícipe de lo que es la Universidad Nacional y viceversa. Probablemente hubo una desvinculación sutil de estas dos instituciones, qué mejor que siendo una institución tan grande”, cerró.