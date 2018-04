Leyendas del Tricolor con dudas rumbo al Mundial

Referentes de la Selección Mexicana de diferentes etapas se reunieron en el Monumento a la Revolución como parte del evento en donde los aficionados firmaron la camiseta gigante que llevó Aeromexico al lugar.





Figuras de la talla de Luis García, Luis Roberto Alves “Zague”, Pavel Pardo y Luis Hernández, estuvieron presentes y hablaron de las expectativas que tienen sobre el Tricolor para el Mundial de Rusia 2018, siendo una constante la diferencia de opiniones que el equipo verde les despierta.





Por el lado del “Doctor” García, el equipo de Juan Carlos Osorio cuenta con una experiencia importante en este tipo de justas que puede jugar a su favor. Destacó que muchos seleccionados jugarán su tercer Mundial y otros el cuarto o quinto, como los casos de Andrés guardado y Rafael Márquez.





“Uno siempre tiene una grandísima ilusión. Esta es una Selección que tiene expertise, creo que esa es su máxima fortaleza; es un grupo de jugadores que tiene cerca de tres procesos mundialistas juntos, habrá gente que jugará su tercera Copa del Mundo y no es un tema menor; Guardado puede tener la cuarta y Márquez su quinto Mundial. No se van a sorprender, todo lo que les pueda pasar, bueno y malo, ya lo conocen. Creo que ese puede ser uno de los más grandes argumentos que tiene esta Selección nacional. Han desarrollado una costra y no es una espada menor”, expuso el otrora delantero nacional.





En ese mismo tenor de ilusión y esperanza, Pavel Pardo recalcó la mentalidad que los futbolistas nacionales deben de tener en Rusia, con la cabeza siempre en ganar y no otro resultado, sea cual sea el oponente.





“Todos estamos esperanzados y tenemos la ilusión de esta Selección, estos grandes jugadores que hoy nos representan. Creo que estamos contentos de lo que es nuestro representativo. Yo confío en los jugadores y creo que cada uno de ellos puede dar más. Más allá de pensar en un quinto partido, lo más importante es que cada partido de México, tienen que salir con la mentalidad de ganar”, comentó el “Bebé”.





Desde otro punto de vista, “Zague” manifestó su opinión con respecto a los señalamientos de algunos seleccionados acerca de ganar el Mundial, y aunque no descalificó estas aspiraciones, lanzó que su deseo mayor es poder percibir una real evolución del balompié azteca.





“Hay que ser realistas, ganar la Copa del Mundo no es tan fácil, tenemos que soñar, obviamente, pero hay que ser realistas. Lo más importante para esta Selección es ver una evolución, y no me obsesiono con un quinto partido, quiero ver al futbol mexicano subir peldaños con solides, no de manera circunstancial; puedes llegar a un quinto partido, pero por circunstancias, pero México ya debe de tener una evolución futbolística y meterse de lleno en esos lugares privilegiados de las selecciones más importantes del mundo. Ese es mi sueño”, expresó.





Finalmente, otro que mandó buenas vibras al seleccionado nacional fue el “Matador” Hernández, quien a pesar de que no le gusta el desempeño de esta escuadra, le deseó lo mejor en tierras rusas.





“Quiero que les vaya bien como aficionado. Les deseo buena vibra a los seleccionados, espero que hagan lo mejor posible y le den una gran satisfacción a toda la afición mexicana. No me gusta cómo juega el equipo, pero esperemos que en el Mundial todo cambie”, manifestó.