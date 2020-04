¡Arranca la eLiga MX! Estos son los partidos y horarios de la primera fecha

Con una cartelera de tres juegos se vivirá historia dentro de los eSports con el primer torneo con jugadores profesionales de futbol de la LigaMX pero dentro de FIFA 20, el videojuego más popular entre los simuladores de deportes.

Así, la tarde del viernes arranca la fecha 1, donde Necaxa se mide ante Monterrey, Atlas enfrenta a Cruz Azul y Puebla será local ante el América. En el resto de la jornada, el Tigres vs San Luis llama la atención y el Pumas vs Pachuca luce como un duelo imperdible.

Acá van los horarios y lo que debes saber de cada partido:

VIERNES

Necaxa vs Monterrey

14:00 horas

Transmisión: TUDN

Cruz Azul vs Atlas

15:00 horas

Transmisión: TUDN

Puebla vs América

20:00 horas

Transmisión: TV Azteca

SÁBADO:

Tigres vs San Luis

13:00 horas

Transmisión: TUDN

Chivas vs F.C. Juárez

14:00 horas

Transmisión: Chivas TV

Morelia vs Toluca

20:00 horas

Transmisión: TV Azteca

DOMINGO:

León vs Querétaro

14:00 horas

Transmisión: TUDN

Pumas vs Pachuca

15:00 horas

Transmisión: TUDN

Xolos vs Santos

20:00 horas

Transmisión: TV Azteca

BANDERAZO DE SALIDA

Necaxa y Monterrey se verán las caras desde sus consolas en lo que será el primer duelo histórico de la competencia. Por el lado de Necaxa estarán Daniel Álvarez, Carlos Guzmán y Jairo González. Por su parte, el equipo regio deberá elegir entre César Montes, Luis Cárdenas o Eric Cantú. Los hidrocálidos fungirán como locales, tal como lo dicta el calendario del torneo Clausura 2020, en el que se basaron para la calendarización de la eLiga MX.

EL PRIMER GRANDE

Cruz Azul tendrá el honor de ser el primero entre los cuatro grandes que debute dentro de la competencia. Visitará al Atlas poco después de las acciones entre Necaxa y Monterrey. Vale señalar que Cruz Azul es el único que registró a tres delanteros entres sus participantes, mismos que son Santiago Giménez, Jonathan Borja y Lucas Passerini. Por su parte, los Zorros del Atlas tratarán de cambiar la inercia negativa que acumularon en la vida real. Los elegibles para este compromiso son Ismael Govea, Luciano Acosta y Brayton Vázquez.

AMÉRICA, A ESCENA

Uno de los horarios estelares lo ocupan las Águilas del América, equipo que siempre está obligado a competir, así sea desde el control de la consola de videojuegos. Visitan al Puebla en lo que será el cierre de la actividad de viernes en la eLiga MX. Giovani Dos Santos, Nicolás Benedetti y Santiago Cáseres están listos para actuar, aunque sólo uno podrá disputar este primer encuentro. Por parte de los enfranjados, entre Brayan Angulo, Christian Tabó y Santiago Ormeño estará el participante de esta velada.

CHIVAS, CASI PROFESIONALES

El más popular de México tendrá su primer partido el sábado Lo que llama la atención del equipo de Guadalajara es que son el primer equipo en anunciar un director técnico de sus tres participantes. Se trata de Beto Ávila, uno de los mejores jugadores de FIFA en México y que pertenece al verdadero equipo de eSports Chivas. De su mano, Raúl Gudiño, Dieter Villalpando y Fernando Beltrán, uno de ellos, intentará sacar los primeros tres puntos. Enfrente tendrán a los Bravos de Juárez, representados por Diego Rolán, Maximiliano Olivera y Eder Borelli.

PUMAS, UNA INCÓGNITA

Los auriazules serán el último equipo de los grandes en participar. Tendrán el horario estelar del domingo, casi el mismo que en la vida real. Se medirán a Pachuca en calidad de local. Juan Pablo Vigon apunta a ser el primero de los tres, entre Luis Quintana y Alan Mozo, para defender la auriazul en la eLiga MX. Enfrente estarán los Tuzos, comandados por Romario ibarra, quien es el elemento con más posibilidades de debutar en el certamen.

El resto de los partidos que completan la jornada son Tigres vs Atlético de San Luis, Morelia vs Toluca, León vs Querétaro y Xolos vs Santos.