Llega el volante guaraní Richard Sánchez, nuevo refuerzo del América

Una de las dos piezas que espera Miguel Herrera para rearmar su rompecabezas, llegó a México, Richard Sánchez, tras un largo vuelo desde Paraguay con escala en Panamá, respiró brevemente el aire de la capital.

El volante guaraní, evidentemente impaciente, cruzó la puerta de cristal de la sala de llegadas internacionales del aeropuesto capitalino, y como si fuera un imán, atrajo a las cámaras y reporteros.

Richard levantó la vista, posó para los fotógrafos y enseguida se colocó la sudadera azul marino con el escudo oficial del América.

Luego de eso, atendió a los medios, su emoción por llegar al nido de Coapa fue evidente: “La verdad estoy muy contento por este paso en mi carrera, quiero aprovecharlo al máximo”, suspiró.

Sin dudar, el volante habló de llegar al “equipo más grande de México, a mí me gustó muchísimo, estoy contento, con ansias de entrenar y estar a la disposición del técnico”, aseguró el jugador.

Sánchez llega a un equipo que apuesta mucho por el talento guaraní, Bruno Valdez lo espera con los brazos abiertos: “Me estuve escribiendo con él (Bruno), me habló del clima y todo eso, ahora lo veré, también, antes de venirme, Miguel (Samudio) me platicó del América, ambos me dijeron muchas cosas buenas”, reveló.

Dejar al Olimpia y llegar al nido azulcrema es “un gran paso en mi carrera, quiero disfrutar todo esto”, dijo.

En Paraguay el volante se ganó decenas de elogios, él lo sabe: “Por suerte hice las cosas muy bien en mi país, vengo acá para demostrar más, para crecer como jugador y como deportista”, destacó.

A pesar de la gran cantidad de paraguayos que ha tenido el América, Richard veía “poco el futbol mexicano, pero ahora más que nunca lo tengo que estudiar, sé que es un futbol muy intenso”, indicó.

Sánchez está consciente de la magnitud que alcanza el cuadro amarillo en México y en el continente: “América es un equipo grande, sé que tienen exigencias, vengo de un club al que también se le pide mucho, es un reto que quiero disfrutar”, comentó.