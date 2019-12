¡Lo consiguen! Rayadas de Monterrey, campeonas del futbol femenil

Guadalupe.- La Liga MX Femenil tiene un nuevo campeón y se llama Monterrey. Las Rayadas dejaron a lado los fantasmas y la hegemonía felina para demostrar que aquella frase de: “La tercera es la vencida” es real. En un duelo de poder a poder, el cuadro albiazul hizo valer su localía y, con un gol de Diana Evangelista, derrotó a las de la UANL, para bordar su primera estrella en su escudo. La letalidad de Jacqueline Ovalle, Belén Cruz, Katty Martínez no alcanzó y las universitarias, se quedaron una vez más con el sueño del ‘Bi’.

El cuadro de Héctor Becerra supo controlar la presión y letalidad de las visitantes, por lo que entre tanta agresividad y garra de las visitantes, consiguieron cristalizar su título.

EL JUEGO

Tigres no especuló. Las felinas estaban conscientes de lo que se jugaba, así que saltaron al rectángulo verde dispuestas a hacer valer su condición de campeón y la contundencia que les caracteriza. El mítico Gigante de Acero no intimidó a las visitantes, quienes inclusive se sintieron cómodas para tomar primero el esférico y tocar a puerta. Ovalle, Belén Cruz y Katty Martínez pusieron a trabajar a Annia Mejía y Mariana Cadena. La dorsal 14 recorrió la pradera derecha, se acercó al área y, al ver que Daniela Solís iba con la intención de frenarla, centró para Katty, quien sin pensarlo dos veces intentó abrir la contienda con una tijera: “Ahhhhhhhh”, gritaron los seguidores de la UANL luego de que la atacante no alcanzó a llegar para concretar. Dicho susto descontroló a las albiazules, lo que detectaron rápidamente las de amarillo para crear su juego. Ovalle probó su magia desde fuera del área, desafortunadamente su tiro salió por un costado. “La U, la U, la U”, alentaban los de Tigres. “Ya sabes cómo, sigue”, le dijo Becerra a Solís para cubrir a Cruz, fue ahí que la respuesta de Rayadas llegó a través de su goleadora estrella, Desiree Monsiváis. La actual campeona de goleo puso a todos de pie luego de conducir sola en medio de la cancha para encarar a Solís y anotar: Goo, se quedó la afición local con el grito a medias, luego de que dicho tanto fuera anulado.

Las zagueras felinas lamentaron, gritaron su error y regresaron a la acción sin saber lo que les esperaba.

Sigilosas, Dinora Garza se llevó a Selene Cortés, se acercó a línea y ahí por la izquierda asistió a Diana Evangelista, que sin pensar ni dudar disparo: ¡Goooooooooool! Celebraron todos al tiempo que la pirotécnica iluminó el estadio. Dicha anotación inyectó de ánimo a Monterrey y bajoneó a las felinas.

Para el complemento de este interesante encuentro, las visitantes salieron dispuestas a dar la voltereta. La charla del vestidor les ayudó para recuperar la confianza y Belén Cruz volvió a probar a balón parado, pero Lozoya se puso la capa y con un gran vuelo atajó.

Ya con la ventaja en el bolsillo Becerra comenzó a modificar sus piezas y apostó Jazmín Aguas. Las acciones se elevaron y la agonía llevó a Medina a realizar también sus cambios. Tigres iba y venía, pero no concretaba, a lo que en una jugada de gran peligro Evangelista se metió para impedir el empate, pero un tirón la dejó fuera de la batalla: “Esa es nuestra campeona”, le gritaron entre aplausos en lo que abandonaba el terreno en camilla.

Los últimos minutos fueron de sufrimiento para las visitantes, que buscaron por todos lados el empate para la tanda de penales, lo que no sucedió ya que el tiempo se les terminó.