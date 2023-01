Los cambios en la Liga MX: desaparece el repechaje y vuelve el ascenso

La Federación Mexicana de Futbol, en conjunto con la Liga MX, dieron a conocer el plan de trabajo y los que tienen contemplados para poder sacar al futbol mexicano del bache en el que se encuentra, que fue visible en Qatar 2022.

De los primeros anuncios se dio a conocer la llegada de Rodrigo Ares de Parga a la dirección ejecutiva de selecciones nacionales, además de conocer la eliminación del repechaje en el torneo mexicano a partir del Apertura 2023.

El anuncio llega luego de que en los últimos tres años, en total seis torneos de Liga MX, el futbol mexicano volvió a arropar el Repechaje como fase previa a la Liguilla, en donde del número 5 al 12 de la tabla general en cada torneo, se enfrentaban en duelo a un partido para decidir qué equipos cerraban a los 8 que buscarían el título.

El ascenso y descenso volverá a la Liga MX

La Liga MX tendrá cambios importantes, es por ello que el ascenso y descenso estará de vuelta en los próximos años, por lo que ya se analiza cuál será el proceso a seguir. Será en mayo cuando la propuesta se presente en la Asamblea de Dueños, aseguró Mikel Arriola, Presidente Ejecutivo de la Liga MX.

“Es muy claro que queremos de aquí a mayo dar una solución integral al tema de ascenso y descenso. Pondría el acento en el tema del desarrollo de jóvenes. Estamos viendo en la Expansión debuts de jóvenes que no tenían una continuación en su proceso. Se planteará cómo generar un espacio con ascenso y descenso donde se privilegie la participación de sub 21, 22 y 23″, dijo Arriola.

Además, mencionó que se hará un análisis para saber si los clubes y dueños de la Liga Expansión MX tienen la posibilidad de mantener un equipo en el máximo circuito.

“Eso permitiría a los clubes arriesgar más y llevar más jugadores con un pasaporte a los equipos durante la temporada para cubrir espacios que no necesariamente tendrían posibilidades en la Sub-20, haría ese énfasis en lo deportivo, tenemos que buscar los mecanismos, no hay evidencia y estamos en la certificación de que los equipos de Expansión tengan capacidades de afrontar un partido en primera, en eso hay que trabajar de aquí a mayo para tener una solución definitiva”, dijo.

El número de extranjeros también se reducirá en la Liga MX

Arriola también dio a conocer que el número de extranjeros que se pueden utilizar en cada partido se reducirá notoriamente, pues de 10 posibles hoy en día, a partir del Apertura 2023, cada equipo sólo podrá jugar con 7 jugadores no nacidos en México en su plantilla titular, “una reducción del 50% respecto a los extranjeros hace 10 años”.

Se hará un nuevo intento por terminar con la multipropiedad

El Presidente de la Liga MX también mencionó que otro de los asuntos a tratar para la Federación Mexicana de Futbol y el torneo mexicano, es terminar de una vez por toda con la multipropiedad: “Presentaremos la propuesta para eliminar la multipropiedad tomando como ejemplo las mejores ligas del mundo”.

¿Cuándo se conocerá al nuevo entrenador del Tri?

En la conferencia de prensa donde se anunciaron múltiples medidas para combatir la crisis que vive el futbol mexicano, Yon de Luisa y Mikel Arriola, después de anunciar la llegada de Rodrigo Ares de Parga al organigrama de la Selección Mexicana, fue inevitable la pregunta sobre ¿cuándo será nombrado el nuevo técnico del Tri? Y la respuesta de los directivos sorprendió.

Yon de Luisa afirmó que Ares de Parga está trabajando en encontrar al candidato ideal desde la semana pasada y que ya lleva varias entrevistas con entrenadores, sin embargo, no tienen prisa alguna con nombrar al nuevo entrenador, prefieren escoger con tranquilidad y buen análisis:

“El plazo, no hay una fecha específica, esperamos que sea pronto, podríamos esperar en algún momento de la siguiente semana, pero lo que importa es la calidad de la decisión, no tanto el tiempo, entendiendo que tenemos premura con el tiempo, no vería yo un director técnico interino, hay mucho en juego para que se tome la decisión buena de una vez y se empiece a trabajar de inmediato con el compromiso en surinam y ante Jamaica”.

“Dejo lo del técnico para el Señor Ares de Parga. El Comité lleva varios días sesionando con reuniones periódicas, consistentes buscando esta mejor elección, no solo viendo las responsabilidades y compromisos de forma inmediata. En marzo tenemos los partidos de la Nations League y si todo sale bien, en julio el final Four y luego la Copa Oro”.

“Con esta visión de poder tener una visión no solo a corto plazo, sino hacia el 2026, por eso se lleva a cabo minuciosamente el proceso de elección".