Luego de tres meses, Chicharito se reencuentra con el gol

La última vez que metió gol Javier Hernández con el West Ham fue el 28 de octubre del 2017 ante el Crystal Palace. Tuvieron que pasar casi tres mese para que el delantero mexicano volviera marcar con su escuadra. El objetivo en esta ocasión fue el Bournemouth.

Al minuto 72´, cuando el marcador dictaba 1-0 a favor del cuadro rival , el poder de “Chicharito”apareció para hacer gritar a toda una afición que ya extraña un tanto del jalisciense.

Tras un pase largo, en donde Arnautovic no pudo controlar la esférica, fue la oportunidad ideal para “CH17“, quien se encontró con el balón fuera del área chica, ahí el ex de Chivas, no dudo dos veces, y con un la pierna izquierda definió el del empate, que a la postre sería el tanto para que su escuadra sumara un punto.

Hernández Balcazar entró al 63 y nueve minutos después marcó su quinto gol de la campaña, solo uno por debajo de su principal competencia el austríaco Marko Arnautovic.