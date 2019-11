Luis Fernando Tena se queda en Chivas

El conjunto de las Chivas ya tiene Director Técnico y se trata de Luis Fernando Tena quién seguirá al frente del club para la siguiente temporada.

En conferencia de prensa donde también fue presentado Ricardo Peláez como director deportivo, su primera decisión es la de mantener a Tena al frente del nuevo proyecto.

«Estamos conformando un gran plantel, vamos a tener un gran plantel muy competitivo y en este momento les voy a presentar al que será el Director Técnico, Luis Fernando Tena», explicó Peláez.

Mientras que Amaury Vergara señaló el importante compromiso con la afición de entregar resultados.

«Hemos hecho una reestructura muy fuerte para volver a la senda de gloria a Chivas. Tenemos una directiva de primera para los próximos años. Tenemos que estar en la búsqueda de la gloria», explicó Amaury Vergara.

Durante su presentación oficial como director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez dejó en claro que él llega para ganar y no para estar peleando el descenso, por lo que durante su gestión deportiva, hablar de esos problemas va a estar prohibido.

“Me siento orgulloso, comprometido. En Chivas se habló de problemas de cociente y de descenso hasta el fin de semana pasado. En esta institución a partir de ahora se va a hablar de campeonatos, Liguillas, éxitos deportivos, se acabó el tema de pelear los últimos lugares. Estamos conformando junto a la directiva un gran plantel, uno muy competitivo”, sentenció Peláez Linares.

Algo clave para poder trabajar de la mejor manera para Peláez, es que le han dado toda la libertad de elegir al cuerpo técnico y a los posibles refuerzos que lleguen, pues con eso siente el respaldo.

“Por mi parte agradezco la oportunidad que me brindan y la libertad de tomar decisiones, agradezco la posibilidad, es un equipo de futbol. Para mi el futbolista debe estar bien pagado, alimentado y descansado para que rinda en la cancha”.

Peláez dijo que ahora lo menos que se le exigirá al Rebaño es meterse a la Liguilla, pues ya pesa la ausencia de cinco torneos en fila sin poder meterse a la fiesta grande. Además que en lo personal quiere mantener su marca de que técnico con el que trabaja, se levanta al menos un trofeo.

“Ya no hablar de cociente, pensar en grande, pensar que la calificación es una obligación, es lo menos. Estamos haciendo los esfuerzos económicos para lograrlo, tenemos un buen cuerpo técnico. He tenido la suerte de levantar trofeos con todos los técnicos que he levantado y está no va a ser la excepción”.

