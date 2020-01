Luis Romo llega al Cruz Azul

Nueve años no son cualquiera cosa. Ese fue el tiempo que permaneció Luis Romo en Querétaro desde el ya lejano 2012 hasta los últimos días del 2019.

A pesar de iniciar su carrera en el futbol en las inferiores de Cruz Azul, el defensor decidió cambiar el rumbo y con los Gallos Blancos siguió con su crecimiento, donde cumplió con el proceso Sub-17, Sub-20 y segunda división, hasta dar el salto con el primer equipo y fue el estratega Rafael Puente quien lo debutó en la jornada uno del Apertura 2018.

“No hay palabras para expresar lo agradecido que estoy con Querétaro, por todo el apoyo, por creer en mí y darme la oportunidad de debutar en Primera División, por ser mi casa durante 9 años. Gracias a Grupo Imagen y Grupo Caliente por ayudarme a cumplir mis sueños y seguir avanzando en mi carrera”, escribió el joven de 24 años en su red social.

Futbol Gio pide a Jonathan dos Santos que fiche con América

Después de su presentación en el máximo circuito del futbol mexicano, Romo se asentó y logró ser titular durante tres torneos consecutivos.

Con Víctor Manuel Vucetich, incluso, portó el gafete de capitán, a pesar de que había hombres con mayor experiencia dentro del plantel. El Rey Midas no se equivocó, confió en él y no lo defraudó.

“Gracias a toda la afición de Gallos que siempre me apoyó y creyó en mí. Me voy feliz de haber podido vestir esta camiseta, la cual siempre la vestí con orgullo y pasión, me entregué siempre por estos colores. Sólo me resta dar las gracias por todo el cariño, me llevo las mejores experiencias de mi vida. ¡Los llevaré siempre en mi corazón!”, agregó el jugador.

El buen nivel que mostró con la oncena queretana y esa plurifuncionalidad que vislumbró en el terreno de juego sedujo a la directiva cementera para pensar en su regreso, mismo que ya se concretó.

En La Noria inició la historia de Luis Romo. Ahora regresará a casa cargado de ilusión y con la esperanza de romper con la maldición celeste.