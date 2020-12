Ronaldinho pide oraciones para su madre hospitalizada por Covid-19

Ronaldo de Assis Moreira, mejor conocido como Ronaldinho Gaúcho, pidió oraciones por la salud de su madre, quien está ingresada en un hospital de Porto Alegre por Covid-19.

El exfutbolista brasileño dijo que su familia está en la lucha para que su madre, Miguelina Eloi Assis dos Santos, de 71 años, se recupere lo más rápido posible y pueda ser dada de alta.

"Queridos amigos, mi madre está con Covid y estamos en la lucha para que se recupere lo más rápido posible. Ella está en una unidad de tratamiento intensivo recibiendo todos los cuidados. Agradezco desde ya las oraciones, las energías positivas y el cariño de siempre. Fuerza madre".

Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe 🙏🏾 — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) December 21, 2020

Cabe recodar, que el también exjugador del Barcelona anunció a finales de octubre que había dado positivo por Covid-19 pero que era asintomático y se encontraba bien.

Esto luego de que fuera puesto en libertad durante el mes de agosto tras permanecer seis meses en prisión, acusado de uso de pasaporte paraguayo de contenido falso cuando ingresó al país el 4 de marzo.

Brasil registró ayer 408 nuevas muertes y 25 mil 445 contagios por coronavirus, con lo que el número de fallecimientos ya roza los 187 mil y el de casos confirmados los 7.3 millones, según los datos del Ministerio de Salud.

