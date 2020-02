Manchester City gana en el Santiago Bernabéu dentro de la Champions League

Madrid, España.- El Manchester City destapó las carencias del Real Madrid, al que superó con marcador de 2-1 para encarrilar su pase a los cuartos de final de la Champions League, tras remontar dos goles en sólo cinco minutos, justo cuando parecía que el conjunto dirigido por Zinedine Zidane podría acudir al Etihad Stadium con ventaja.

Lo que no pudo conseguir durante todo del partido, que casi siempre controló el Manchester City, lo logró con las anotaciones de Gabriel Jesús y de Kevin de Bruyne, que revirtieron el gol de Isco Alarcón.

Fue el premio al buen trabajo, tan sólo empañado por el error de Rodrigo Hernández y Kyle Walker, que Vinícius Júnior aprovechó para asistir a Isco, cuyo tanto dio la impresión de que significaba el reencuentro del Real Madrid con el gen de la Champions League.

Esas dos acciones, junto a otra que no pudo aprovechar, fueron el síntoma más claro de un Real Madrid que de nuevo es vulnerable, como en los últimos partidos. Aún no ha perdido la eliminatoria, pero está obligado a ganar en Manchester por más de un gol.

Además, lo deberá hacer sin su capitán, el defensor Sergio Ramos, quien fue expulsado por frenar a Gabriel Jesús cuando ya se escapaba de frente a la portería defendida por Thibaut Courtois.

Josep Guardiola, considerado por Zinedine Zidane como el mejor técnico del mundo, sorprendió de inicio al dejar fuera del cuadro titular al delantero Sergio Agüero.

La partida de ajedrez previa la completó Zidane con otro giro de tuerca. El volante alemán Toni Kroos, otro indiscutible, se quedó en el banco de suplentes, como el delantero Gareth Bale. Isco Alarcón y Vinícius Júnior fueron su principal apuesta.

Ambos técnicos se repartieron elogios en la víspera. Luego, distribuyeron un interesante duelo táctico y sin piedad.

Convirtieron el césped en un tablero de ajedrez, del que, como le ocurría en su etapa al frente del Barcelona, parecía salir victorioso Guardiola gracias a su presión y a su orden táctico milimétrico.

Real Madrid pretendía no volver a cometer errores de los últimos partidos para no entregar la eliminatoria en este primer capítulo de la eliminatoria. Pero el Manchester City convirtió cada salida del rival en un suplicio y, cuando era necesario, no dudaba en manejar atrás e incluso en retener el balón por parte del portero Ederson.

Para fortuna del club español, Casemiro rechazó sobre la línea de gol el balón que había rebotado en Sergio Ramos tras el disparo de Gabriel Jesús.

Sin embargo, en el minuto 60, cuando el Real Madrid parecía estar contra las cuerdas, un robo de balón le dio alas y esperanzas. Vinícius se escapó, atrajo a tres defensores y asistió a Isco, quien, solo, abrió el marcador de forma inesperada.

Daba la impresión de que el Real Madrid llegaría con ventaja al partido de vuelta, el 17 de marzo, pero no fue así.

La permeabilidad y los errores defensivos volvieron a condenarlo. Gabriel Jesús, una auténtica pesadilla, firmó el empate con remate de cabeza a pase de Kevin De Bruyne, quien cinco minutos después culminó la remontada al materializar el penalti cometido por Dani Carvajal sobre Raheem Sterling, quien acaba de ingresar de cambio en sustitución de Bernardo Silva.

Descompuesto el Real Madrid, el Manchester City no renunció al ataque. Sergio Ramos fue expulsado y el cuadro merengue evitó el nocaut, pero no así la derrota, una más en el Santiago Bernabéu, que ha perdido su condición de fortín, algo reiterado en los últimos años.