Manchester United ya tiene sustituto interino tras la salida de Mourinho

London, Reino Unido.-El noruego Ole Gunnar Solskjaer fue nombrado el miércoles técnico interino del Manchester United hasta el final de la temporada 2018-2019, tras la partida la víspera del portugués José Mourinho.

Solskjaer se hará cargo del equipo con efecto inmediato y permanecerá en el puesto mientras el club busca a un entrenador a tiempo completo, informó el club en Twitter.

Podemos confirmar que Ole Gunnar Solskjaer ha sido designado como técnico interino hasta el final de la temporada 2018/19. Se le unirá Mike Phelan como entrenador del primer equipo, junto con Michael Carrick y Kieran McKenna.

Exatacante del United, Solskjaer, de 45 años, jugó 366 partidos y marcó 126 goles con el equipo de Mánchesterentre 1996 y 2007. En 2008 se hizo cargo del equipo de reserva del club, antes de entrenar al noruego FC Molde a partir de 2010.

Ole es una leyenda del club con una gran experiencia, tanto sobre el terreno de juego como en el papel de entrenador. Gracias a su historia en el Manchester United, vive y respira nuestra cultura, y todos en el club están encantados de que vuelva. Estamos seguros de que unirá a los jugadores y a la afición en la segunda mitad de la temporada.

Vicepresidente ejecutivo del club, Ed Woodward

Mourinho dejó el puesto de entrenador "con efecto el martes tras una larga serie de derrotas.

El último partido del portugués de 55 años en el banquillo del United fue una derrota 3-1 contra el Liverpool el domingo que dejó al club a 19 puntos del líder de la Premier League, los 'Reds'.