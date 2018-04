Manuel Negrete, después de México 86

Hay goles que se enmarcan en la perpetuidad; momentos fascinantes para un futbolista que se vuelven inolvidables para las siguientes generaciones. A Manuel Negrete le cambió la vida el Mundial de 1986, hasta nuestros días se percató de la magnitud que provocó su tijera impresionante ante Bulgaria, en aquella tarde del 15 de junio.



“Lo máximo para un futbolista, un momento mágico del futbol, algo que no voy a olvidar y la gente recuerda mucho, es algo que no quieres que se pase, hoy te das cuenta de la trascendencia e historia con ese gol, y te acuerdas en cada Copa del Mundo”, comentó de su vivencia de hace más de 32 años.

La adrenalina y motivación se apoderan de un gran futbolista en los meses previos a un Mundial, se trata de la competencia más importante en el planeta. Manolo relató su experiencia antes de disputar México 86.

“Quieres llegar psicológicamente perfecto, en ritmo y hasta más del 100 por ciento en lo futbolístico, quieres demostrar de qué estás hecho. Nosotros (en 1986) pensamos en ser campeones, no en pasar al quinto partido, estábamos muy motivados”, dijo al Diario de los Deportistas.

Aquella delegación dirigida por Bora Milutinovic avanzó al quinto partido y vio frenado su sueño al caer en tanda de penales frente a Alemania, fueron distracciones las que separaron al Tricolor de la serie de semifinales.

“Lamentablemente perdimos en penales, muchos dicen que es un volado, todos hicimos el esfuerzo, pero creo que nos faltaron los mejores tiradores y esos detalles fueron aprovechados por los alemanes para ganarnos”, acentuó el ex seleccionado a ESTO.

La Selección Mexicana hará su debut en Rusia en contra del campeón del mundo: Alemania. Negrete Arias negó que los pupilos de Osorio sean las víctimas, pues el nivel de nuestro balompié alcanza para luchar y vencer a los mejores del orbe, todo es cuestión de mentalidad.

“Creo que no debemos limitarnos al quinto partido, ahí está Islandia, te la tienes que creer y pensar en la final, no será fácil. Yo te voy a decir una cosa, no veo imposible ganarle a Alemania, claro que se puede, México tiene jugadores de calidad y roce internacional”, finalizó.





Grandes recuerdos de la Copa en casa

Aún recuerda como si fuera ayer su participación en la Copa del Mundo de México 86. A Raúl Servín lo marcó el entorno de una ciudad país colapsada, la adrenalina que corrió por sus venas desde unos meses antes de la inauguración.



Era un defensa aguerrido y sin complejos, ese espíritu lo puso a disposición del Tricolor en aquella justa mundialista, donde su sueño fue truncado por Alemania, en la tanda de penales.

“Estar en la élite, en lo mejor del mundo. Pienso que en un Mundial debes de dar todo y confiar en el compañero, en tu equipo al cien por ciento. México tiene posibilidades si cree en su entrenador, en sus jugadores y sus capacidades”, indicó el otrora futbolista al Diario de los Deportistas.

Ser observado por un estadio El Azteca pletórico en el marco de un Mundial significó lo más valioso en la carrera deportiva de Raúl, de esos momentos inolvidables que nunca se alejan.

“Fue una experiencia muy importante porque fue la segunda edición en México, la primera fue en el 70. Recuerdo el apoyo de la gente en los recorridos y el estadio Azteca, son momentos que marcan a uno deportivamente”, expuso al diario ESTO.

Ya es hora de que la Selección Mexicana dé un golpe de autoridad en la reunión mundialista. Servín confía en la actual delegación nacional y su entrenador, el cafetalero Juan Carlos Osorio.

“Deben respetar los jugadores y creer en el entrenador (Juan Carlos Osorio). Se ha avanzado en la proyección de jugadores en el extranjero. El jugador mexicano ya es visto en el mundo”, abundó.

Por último, Raúl Servín insistió que el Tricolor no debe pensar en el quinto partido, sino enfocarse en desarrollar con inteligencia y determinación cada partido.

“No hay que pensar en el quinto partido, sino en cada momento y pensar en el presente. Esta selección tiene experiencia y un bagaje; cada jugador tiene que dar el máximo”, finalizó .