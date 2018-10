Maradona critica a Infantino por no invitarlo a los premios The Best

El argentino Diego Armando Maradona criticó al presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, por prescindir de su presencia en la entrega de los premios “The Best”, que se realizó la semana anterior.

“Tengo que hablar con Infantino, porque me voy a retirar de las Leyendas de la FIFA. No tuvimos el respeto adecuado", indicó el hoy director técnico del club mexicano Dorados de Sinaloa.

Futbol ¡Adiós Cristiano y Messi! Modric se lleva The Best al Mejor Jugador de la FIFA

En declaraciones al periódico El Clarín de su país, el astro argentino indicó que está resentido por esta situación, algo que platicará con el jerarca de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

“Sí, claro que me defraudó. Y se lo quiero decir en la cara. El premio de The Best del año pasado si no iba Maradona parecía que no se hacía. Yo me sentía Richard Gere. Y este año no me llegó ni la invitación”, apuntó.

Manifestó que “en ese desorden yo no voy a estar. Yo no tengo ningún compromiso. ¿Sabés por qué? Porque de la FIFA no cobré ni un dólar. A mí no me hacen decir lo que ellos quieran ni Infantino ni Joseph Blatter ni Julio Grondona si resucita”.

Po otra parte, el campeón del mundo en México 1986 se refirió a su compatriota Lionel Messi, a quien recomendó que no regrese con la “albiceleste”, al considerar que lo culpan de todos los males que sufre el equipo nacional de Argentina.

"Yo le diría no vayas más, loco. A ver si se la bancan (apoyan)", sentenció el actual entrenador de Dorados de Sinañoa, club perteneciente a la liga del Ascenso MX en el futbol de México.