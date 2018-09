“D10S” Maradona fue presentado con Dorados, "no vengo de vacaciones"

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Esta tarde fue presentado de manera oficial el astro argentino Diego Armando Maradona como director técnico de Dorados de Sinaloa.

“Agradezco a toda la gente de Dorados por pensar en mí. Tengo 57 años y asumo esta responsabilidad con mucho compromiso y gratitud. Hace 15 años que dejé la enfermedad y desde entonces he estado con ganas de devolverle al futbol todo lo que me dio”, fueron las primeras declaraciones del exfutbolista.

Cuestionado sobre por qué aceptó llegar a Dorados, Maradona indicó que lo hizo “porque no me fue a buscar el América”, pero que además de eso platicó con Antonio Mohamed.







"Hablé con Mohamed y cada vez que nos comíamos un asado, me contaba sobre el futbol mexicano y ahora espero quedarme mucho tiempo acá", relató.



No venimos de paseo, no venimos de vacaciones, venimos a trabajar, a dar una mano a los muchachos, pero necesitamos que la gente esté con nosotros.

Afirmó que la idea futbolística que impondrá será la de siempre atacar, “vamos a ir a buscar los partidos, a mí no me gusta defenderme”.

"Estoy en el mejor momento de mi vida"

Diego aseguró que se encuentra en el mejor momento de su vida y que actualmente no tiene ningún tipo de problema grave.

Emocionalmente estoy en el mejor momento de mi vida. Tengo algunos problemas con mi ex mujer, pero hasta ahí.

El “Pelusa” reiteró en varias ocasiones que quiere devolverle al futbol lo mucho que le dio y que con Dorados intentará hacerlo.

“Quiero darle a Dorados lo que me perdí durante los años que estuve enfermo. Por eso acepté la oferta. Con sacrificio de los jugadores y nuestro, vamos a sacar partidos”.

Lo malinterpretaron

Respecto a los comentarios que ha dado sobre el futbol mexicano, el nuevo entrenador de Dorados de Sinaloa aseguró que malentendieron sus palabras y dijo que el futbol mexicano necesita codearse con otros rivales.

Tomaron a mal mis palabras. Yo dije que el futbol mexicano necesita codearse con otro tipo de rivales, no con El Salvador, Guatemala y demás.

Su cuarto club como DT

Con el Gran Pez, Diego se estará haciendo cargo de su cuarto club como director técnico.



En su palmarés también está haber dirigido a la Selección Argentina de 2008 a 2010. El "10" no tuvo un debut afortunado como estratega, ya que sus primeros clubes, el Deportivo Mandiyú y Racing Club, en 1994 y 1995 respectivamente, apenas pudo ganar tres juegos entre ambos equipos, de 23 juegos en el banquillo.

Después de dejar a la Selección Argentina, en 2010, probó suerte en los Emiratos Árabes Unidos con el Al Wasi FC, estando ahí de 2011 a 2012, y después se hizo cargo del Al Fujairah SC, que fue su último club como entrenador, apenas el año pasado.

A la gran mayoría le extrañó que Maradona haya aceptado tomar la dirección técnica de Dorados. La razón es muy sencilla: es un equipo que milita en el Ascenso MX y su paso en este Torneo Apertura 2018 no es bueno, ya que marcha en el antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones con solamente tres unidades.

Y aunque muchos no lo vean así, el plantel de la escuadra sinaloense es de llamar la atención: tiene jugadores de buena capacidad, pero han batallado para anotar, y ahí ha estado la diferencia para no poder ganar aún en seis juegos.

Son ocho duelos lo que le resta al calendario, y con dos triunfos que sume en el siguiente par de compromisos, el equipo culichi se meterá de lleno en la pelea por la clasificación general. Tras la presentación, Diego tendrá su primer entrenamiento, y su debut se espera sea el lunes 17 ante Cafetaleros.