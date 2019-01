Maradona le dio un giro importante al Ascenso MX en el Apertura 2018

El torneo Apertura 2018 del Ascenso MX pintaba para ser uno más en el que 15 equipos lucharían por el título de campeón, pero la inesperada llegada del exastro argentino Diego Armando Maradona le dio un giro total.

Con la desaparición de Murciélagos, la competencia se llevó a cabo con 15 clubes, y cada uno con un descanso semanal para completar la temporada hasta la final del certamen, donde Maradona dio mucho de qué hablar.

Foto: Cuartoscuro

Todo caminaba conforme a lo establecido al calendario de la “Liga de plata” hasta la llegada en la fecha cuatro del exmonarca del orbe con la selección de Argentina en la Copa del Mundo de México 86, con lo que todo cambió de manera radical.

La llegada del 10 a Dorados de Sinaloa se hizo oficial a principios de septiembre y su debut como técnico del cuadro sinaloense se dio el día 18 del mismo mes, con triunfo de 4-1 sobre Cafetaleros de Tapachula.

Hasta antes de ese encuentro, el Gran Pez había tenido un paso irregular en el inicio del torneo que mantuvo hasta finalizar la fase regular, cuestión que aprovechó muy bien el ahora conjunto comandado por el “Pelusa” para llevarse una victoria holgada.

A partir de ese momento las cosas cambiaron en el circuito de ascenso, pues todo mundo quería ver, enfrentar y vencer a Maradona, que se convirtió en la principal atracción en cada encuentro que se disputaba en diferentes plazas del país.

Sin embargo, a la siguiente jornada de haberse presentado, el “Pibe” y sus Dorados sufrieron su primer revés, al caer 1-0 en su visita a Alebrijes de Oaxaca dentro de la jornada nueve, lo que le valió para replantear su estrategia.

Foto: @Dorados

Luego de dar cuenta de Leones Negros de la UdeG 2-0 en casa y con un estadio lleno que se le entregó, volvió a caer ahora en su visita al Atlético Zacatepec por 1-0, en la fecha 11, y 2-3 ante Mineros de Zacatecas en segunda salida consecutiva, en la 12.

Posteriormente, tuvo una seguidilla de tres encuentros sin conocer la derrota, con dos triunfos y un empate, que le valieron para entrar a la Liguilla y entusiasmar a su afición de que podrían coronar un buen trabajo con el título.

Ya en la Liguilla del Ascenso MX, Dorados logró entrar como séptimo y le tocó enfrentar al segundo lugar general, Mineros, con el que empató sin goles en la ida en casa, mientras en la vuelta obtuvo el triunfo 1-0 para avanzar a semifinales.

Una vez superado ese complicado rival, Maradona y Dorados se midieron al líder general y principal aspirante al cetro: Bravos de Juárez, al que venció con global de 2-1 luego de haber ganado en casa 2-0 y caer en la visita 1-0.

Ya instalados en la final, Diego Armando y Dorados enfrentaron al Atlético San Luis con una inercia que parecía llevarlos a la consecución del campeonato, pero enfrente tuvieron a un equipo con oficio que los venció con global de 4-3.

Foto: @Dorados

Con el subcampeonato conseguido, Maradona cerró de buena manera el trabajo realizado al frente de Dorados, a pesar de haber llegado ya entrada la competencia, pero eso no le impidió hacer soñar a toda una ciudad y ser el centro de atención en el circuito.

Pero así como tuvo sus buenos momentos en la banca dirigiendo al 11 sinaloense, también dio de qué hablar cuando se refirió al trabajo arbitral luego de haber enfrentado al mismo cuadro potosino al cierre del torneo regular.

En esa ocasión, el domingo 11 de noviembre, declaró “que me gane el árbitro no me gusta, que me ganen en la cancha”, e hizo un llamado a la Comisión de Arbitraje para que analizara el trabajo del silbante de ese cotejo, Alan Martínez.

De esa manera, el exastro argentino cerró su primera etapa dirigiendo en el futbol mexicano a un equipo del Ascenso MX, por lo que se espera que pueda llegar con el equipo al máximo circuito, o dar el salto directamente a un club de Primera División.