Maradona ya es culichi, así lo presentan los Dorados de Sinaloa

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Esta tarde de manera oficial fue presentado como director técnico de Dorados de Sinaloa el astro argentino Diego Armando Maradona.

Desde el pasado jueves por la noche, cuando comenzó a circular el rumor de que el “Pelusa” reemplazaría a Francisco Ramírez en la dirección técnica del equipo, Dorados y Culiacán comenzaron a convertirse en lo más hablado tanto en redes sociales como en la prensa nacional e internacional.



Con el Gran Pez, Diego se estará haciendo cargo de su cuarto club como director técnico.

En su palmarés también está haber dirigido a la Selección Argentina de 2008 a 2010. El 10 no tuvo un debut afortunado como estratega, ya que sus primeros clubes, el Deportivo Mandiyú y Racing Club, en 1994 y 1995 respectivamente, apenas pudo ganar tres juegos entre ambos equipos, de 23 juegos en el banquillo.

Después de dejar a la Selección Argentina, en 2010, probó suerte en los Emiratos Árabes Unidos con el Al Wasi FC, estando ahí de 2011 a 2012, y después se hizo cargo del Al Fujairah SC, que fue su último club como entrenador, apenas el año pasado. A la gran mayoría le extrañó que Maradona haya aceptado tomar la dirección técnica de Dorados. La razón es muy sencilla: es un equipo que milita en el Ascenso MX y su paso en este Torneo Apertura 2018 no es bueno, ya que marcha en el antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones con solamente tres unidades.

Y aunque muchos no lo vean así, el plantel de la escuadra sinaloense es de llamar la atención: tiene jugadores de buena capacidad, pero han batallado para anotar, y ahí ha estado la diferencia para no poder ganar aún en seis juegos. Son ocho duelos lo que le resta al calendario, y con dos triunfos que sume en el siguiente par de compromisos, el equipo culichi se meterá de lleno en la pelea por la clasificación general. Tras la presentación, Diego tendrá su primer entrenamiento, y su debut se espera sea el lunes 17 ante Cafetaleros.