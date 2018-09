Ante rumores de nexos con el narco, esto responde el promotor de Maradona

Christian Bragarnik, representante de Diego Armando Maradona, platicó con ESTO ante los rumores de su posible nexo con el narcotráfico, situación que no le sorprendió porque en otras ocasiones ya lo han querido involucrar sin comprobarle nada.



Según Reforma, Bragarnik fue presidente del Club Querétaro cuando éste fue desafiliado de la FMF debido a sus nexos con el crimen organizado.

De acuerdo con el rotativo, los colombianos Paul Solórzano Lozano y Jorge Mario Ríos Laverde, "El Negro", buscados por la DEA y ligados con "El Chapo" Guzmán eran los jefes de Bragarnik en su estancia en México.



Al respecto, el promotor de Maradona afirmó: "Hace 20 años que trabajo en el futbol y me he ganado un lugar en este mundo por mi trabajo; sinceramente salir a desmentir cosas que no son verdad, no siento que cambie nada".

Piensa que su trabajo muchas veces no ha sido valorado, porque hay cosas que venden más.

"Es más, ya lo he tenido que desmentir en anteriores oportunidades y veo que lamentablemente nunca a uno lo valoran por su capacidad y trabajo, ya que eso no vende; no solo en México, en cualquier lugar".

Y continuó: "La vorágine de lo que propone el mundo actual en el que vivimos hace que las cosas sean así. Entiendo las reglas del juego que proponen estar cerca de gente con protagonismo, pero repito, mi tranquilidad es que no tengo ni tuve jamás nada que ver con nada referente al narcotráfico”.

“Sólo amo el futbol, me capacito y trato de hacer de mi profesión lo mejor posible".

“El Maradona” de los representantes

Trabajó anteriormente en el club Querétaro y comentó las razones de su retirada: "Sí trabajé en Querétaro y trabajando ahí me enteré que uno de los dueños tenía relación con el narcotráfico; a partir de ese momento busqué la forma de irme y así lo hice a los 11 meses de haber llegado. Me fui en el 2003 y desde entonces continué con mi carrera. Si eso significa que tengo relación, estaríamos ante la situación de que si el dueño de cualquier empresa tiene relación con el narco, todos sus empleados son narcos. Con esto creo que soy muy claro, pero repito, vivo tranquilo y ya acepté que lamentablemente este mundo es así. Mi mente está tranquila. Si realmente hubiera pasado alguna vez algo, no andaría por decenas de aeropuertos viajando sin tener un solo problema".

Para entender y conocer mejor a este personaje, hay que decir que Christian Bragarnik es considerado el "Maradona" de los representantes.

Al final dijo sentirse orgulloso de haber traído a Diego al futbol mexicano y quedó sorprendido al ver una presentación como técnico de Dorados ante 400 medios de todo el mundo.