Cardozo no se emociona por posible llegada de Fabián a Chivas

Luego del fallido fichaje con el Fenerbahce de Turquía, Marco Fabián explora oportunidades para continuar con su carrera futbolística en Europa, luego de no entrar en planes del Eintracht Frankfurt de Alemania, aún cuando tiene contrato.

Por ello, la directiva del Guadalajara se ha dispuesto a fichar a Fabián, a préstamo por los próximos seis meses, utilizando el Mundial de Clubes como anzuelo para que pueda posicionarse a fichar en Enero en Europa.

Pese a ello, el ‘Diablo Mayor’ no piensa en estos momentos en el mediocampista, aunque no le cierra las puertas

“En mi cabeza no está viendo o pensando en un refuerzo. Yo estoy pensando en mejorar el funcionamiento deportivo. No me preocupo ni ocupo de eso. Si viene bienvenido, estamos bien y si no, estamos bien”, expresó.





VIENE DEBUT EN LIGA

Antonio Torres, tercer portero de Chivas, es candidato para alinear frente a los Tuzos del Pachuca y así debutar en la Primera División, toda vez que Miguel Jiménez se encuentra en duda y Raúl Gudiño está prácticamente descartado por problemas de cintura.

En Fuerzas Básicas, Torres fue educado para convertirse en un arquero confiable, situación que quedó reflejada luego de ingresar de cambio por molestias musculares del ‘Wacho’ en la victoria frente a Morelia en Copa MX.



Por la lesión de Gudiño, Toño estuvo saliendo a la banca en el torneo de Liga, pero la opción de sumar sus primeros minutos en Liga MX se ha originado por la lesión de Jiménez, quien se encuentra en recuperación.

“Gudiño ya lleva unos partidos sin participar, es una pérdida importante, lo de Jiménez también, esperemos se pueda recuperar, sino esperemos que quien entre esté al cien por ciento. Yo le voy a exigir, el equipo le exige y a la vez la afición. No puedo meter a un jugador que esté al 70, cuando se le va a exigir al cien. Sería irresponsable de mi parte exigir cuando no están al cien. Si no está Jiménez, toda la confianza para Toño, tiene la ilusión de jugar y por algo está en Chivas”, mencionó.

El entrenador agregó que “tenemos que ver cuándo puede empezar a entrenar (Gudiño) y no hay fecha para que haga trabajos especifico. A Jiménez lo vamos a evaluar a ver si llega al sábado”, mencionó el entrenador José Saturnino Cardozo en conferencia de prensa.

En este Apertura 2018, Torres ha sumado 450 minutos en cinco encuentros con la Sub-20, mismos en los que no ha recibido una sola anotación. Al interior del plantel rojiblanco confían en lo que puede rendir el futbolista tapatío.

