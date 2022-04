Almeyda se iría del San José y en Chivas sueñan con su regreso

El sueño de miles de aficionados de Chivas podría hacerse realidad: el regreso de Matías “El Pelado” Almeyda.

Todo inició con una frase de Almeyda en una entrevista con ESPN, lo que generó que las especulaciones comenzaran sobre su futuro.

“Tengo contrato hasta el final de la temporada y de palabra me puedo ir mañana. Si algo tengo yo con esta dirigencia es que tengo mucho diálogo, muchísimo y es abierto, me han hecho sentir muy bien”, declaró.

Ahora todo parece indicar que el reencuentro del estratega argentino con el Rebaño Sagrado podría concretarse.

De acuerdo con el periodista Tom Bogert, “El Pelado” y el San José Earthquakes están listos para romper su relación laboral, pero sin que nada sea oficial hasta el momento, e incluso con conversaciones para tratar de renovar al estratega.

“Los San Jose Earthquakes y el entrenador en jefe Matías Almeyda están listos para separarse, según las fuentes”, fue el mensaje emitido a través de su cuenta de Twitter.

“La institución y el cuerpo técnico trabajan para llegar a un acuerdo para seguir adelante, las discusiones son amistosas”, agregó el reportero.

