Matías Alustiza dice adiós a Pumas

A poco menos de una semana de haber quedado eliminado de la Liguilla de la Liga MX, Pumas comienza a mover sus piezas para el 2019 y como parte de ello se incluye el adiós del argentino Matías Alustiza, quien este viernes dijo adiós a la UNAM a través de sus redes sociales.

Con emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, el “Chavo” se despidió del club y la afición universitaria, además que dio a conocer la causa de su salida.

“Por este medio me toca despedirme, ayer me llamó el director deportivo de Pumas Leandro Agusto para comunicarme que David Patiño ya no me iba a tener en cuenta por qué quería darle más oportunidad a Brian Figueroa. Solo me queda agradecer por este lindo año".

Por ahora, el futuro de Alustiza es incierto, pues aunque tiene ofertas del futbol mexicano, una de ellas de Atlas para volver a vestir los colores rojinegros, también se plantea la opción de volver a Sudamérica.