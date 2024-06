Mbappé no se operará de la nariz; regresa a la concentración y jugará con máscara

Kylian Mbappé no completó los 90 minutos en la presentación de Francia en la Eurocopa 2024 ante Austria, ya que un fuerte choque con el defensa central, Kevin Danso provocó una lesión que dejó al astro francés completamente ensangrentado tras el golpe.

En un principio parecía que Mbappé podría continuar, sin embargo, el futbolista francés solamente ingresó al campo para que el partido quedara detenido y pudieran realizarse los cambios. Una vez que lo sustituyeron, se fue a los vestidores.

Horas después de que el partido de la Eurocopa 2024 terminara con la victoria de Austria, Fabrizio Romano confirmó que Mbappé sufrió una fractura de nariz, pero no será operado.

Mbappé recibirá tratamiento en los próximos días, pero no será operado en un futuro inmediato.Fabrizio Romano.

De acuerdo con EFE, la previsión es que el jugador regrese a jugar con una máscara durante el torneo intercontinental. "¿Alguna idea para máscaras?", publicó el jugador después en sus redes sociales, tras una noche de alarma en la selección francesa, ganadora por 0-1 frente a Austria, precisamente con un gol en propia puerta de Maximilian Wober que provocó en el minuto 38 Mbappé, que jugó el resto del choque hasta que cayó lesionado en una de las acciones finales en el área contraria.

¿Por qué Kylian Mbappé no se operará tras la lesión que sufrió?

Respecto a la lesión que sufrió Mbappé ante Austria, el doctor Mario Mercader, presidente de la Asociación de Medicina del Deporte de la Ciudad de México compartió a ESTO cuál es el tiempo de recuperación que necesitaría Kylian si decide operarse.

“El tiempo que normalmente requiere toda fractura está entre tres y seis semanas, técnicamente, Mbappé quedaría fuera de la Eurocopa, porque esas tres semanas además del procedimiento quirúrgico que le tuvieran que hacer, requiere reposo para que la fractura consolide de manera adecuada y no tenga un problema secundario debido a un mal tratamiento”, aseguró.

Momento en el que Mbappé cae al suelo tras la lesión. Foto: Reuters.

Del mismo modo, Mauricio Elizondo, Director de medicina deportiva del Austin FC de la MLS, está de acuerdo con el Doctor Mercader respecto al tiempo de recuperación del futbolista tras recibir una intervención.

“La recuperación no es complicada en sí, pero lo importante es que la inflamación baje para que no haya complicaciones de sangrado durante actividad física. Esto puede tomar 2-3 semanas dependiendo de la operación“, aseveró el doctor Elizondo.

¿Qué partidos de Francia se perdería Kylian Mbappé si se opera?

De acuerdo con los doctores Mario Mercader y Mauricio Elizondo, el tiempo mínimo es de dos a tres semanas. En este caso, Mbappé quedaría totalmente descartado para el partido ante Países Bajos y Polonia, correspondientes a la Fase de Grupos y pactados para el 21 y 25 de junio, respectivamente.

En el mejor de los casos, Mbappé podría regresar en la instancia de Semifinales si es que Francia llega a avanzar, aunque esto no asegura que la recuperación este realizada al 100 por ciento y en ese sentido, el doctor Mercader señaló las consecuencia de forzar una recuperación.

“El tratar de forzar la recuperación antes de las tres a seis semanas provocaría que al estar inflamada la nariz no podrá respirar de forma adecuada y al no respirar adecuadamente, mermará su rendimiento físico porque no podrá oxigenar adecuadamente su sangre y además podría complicarse por el estar forzando la respiración y convertirse en un problema crónico que afectaría su rendimiento en su carrera“, aseguró.

Mbappé chocó con un defensa de Australia y terminó ensangrentado. Foto: Reuters.

¿Qué es lo mejor para Kylian Mbappé?

Con la fractura que sufrió ante Austria, Mbappé quedaría prácticamente descartado para el resto de la Eurocopa, sin embargo, el doctor Mercader aseguró que este podría ser el mejor escenario para el futbolista francés.

El mejor escenario es que el futbolista se recupere, que pase las tres semanas mínimas fuera del esfuerzo y después de ese tiempo empiece a hacer su regreso gradual y progresivo como se hace con todas las lesiones en un momento determinado.Mario Mercader.





Médico revisando a Mbappé tras la lesión. Foto: Reuters.

De esta forma, Kylian Mbappé no podría volver a jugar un partido en la Eurocopa 2024 si se opera, ya que aún y cuando Francia llegue a la final establecida para el 14 de julio, el ’10’ de la selección estará en la última fase de rehabilitación.

Nota publicada originalmente por ESTO y con información de EFE.