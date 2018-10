Mejora panorama para el América, se recuperan jugadores

La semana transcurre en Coapa dentro de los preparativos para el Clásico Joven de este fin de semana y parece que el panorama mejora para América con respecto a los jugadores con molestias físicas, toda vez que el pasado lunes trabajaran diferenciado cuatro elementos que recurrentemente usa Miguel "Piojo" Herrera como titulares o bien, cambios frecuentes.



Y es que, ayer, Oribe Peralta, Renato Ibarra, Cecilio Domínguez y Emanuel Aguilera entrenaron al parejo de sus compañeros, lo cual es signo de evolución favorable y que los apunta a ser elegibles por su técnico para el cotejo contra Cruz Azul, en el estadio Azteca.

Cabe mencionar que en los casos de Ibarra y Aguilera el tema era algo más preventivo que una verdadera lesión. Por parte del defensa se trataba de evitar una sobrecarga, algo similar a lo del mediocampista ecuatoriano, con la salvedad de que, en su caso, se busca frecuentemente dosificar sus cargas de trabajo, dado que su masa muscular lo vuelve propenso a lesiones de este tipo.

TODO BIEN CON MARCHE

Cierto es que Agustín Marchesín dejó ayer el entrenamiento antes de que concluyera. Sin embargo, no hay motivo de alarma en el Nido. El propio arquero decidió no concluir la sesión debido a una ligera fatiga, cosa que no compromete su presencia en el juego ante los cementeros.

De tal forma, los lesionados emplumados dejan de a poco los algodones y ayudan a que los millonetas se declaren listos para la contienda en las alturas con los azules.





Peralta pretende despegarse del sublíder

El partido entre América y Cruz Azul pinta para ser un choque de poder a poder por la instancia en la que ambas escuadras llegan a esta cita. Aunado a esto, Oribe Peralta reconoció que en Coapa se entiende como una exigencia particular medirse ante La Máquina cementera.



“Para nosotros siempre va a ser una exigencia aparte jugar contra Cruz Azul. También ellos han tenido una buena campaña. Esperemos que sea un juego agradable y que no influyan factores extracancha a que sea un gran espectáculo”, señaló.

Luego de haber estado en duda por un esguince en el tobillo, el capitán americanista confesó que avanza favorablemente en su recuperación y espera estar el fin de semana en óptimas condiciones.

“Voy muy bien, mucho mejor, me siento bien. He estado trabajando por fuera, ya estuve un poco en cancha junto con el equipo. Espero llegar al 100 por ciento el sábado”, aseveró a W Deportes, deseoso de no perderse esta batalla por la cima.

Al margen del orgullo, Peralta recalcó que se trata de tres puntos importantes para sacarle ventaja al segundo lugar general, que es justamente La Máquina.

“Creo que es un partido que te da tres puntos y te acerca a lo que buscas, que es la clasificación, tanto para ellos como para nosotros. / REDACCCIÓN