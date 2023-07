Messi mete un golazo en su debut para darle el triunfo al Inter Miami ante Cruz Azul

Fue un guion perfecto. Cruz Azul pudo arruinarlo en el DRV PNK Stadium, pero su falta de contundencia y Lionel Messi lo impidieron. El argentino fue el mismo de siempre y le dio el triunfo al Inter de Miami y dejó a los cementeros con la amargura de la derrota, de último minuto como es su costumbre. Lo hecho por la Pulga fue la cereza en el pastel de una fiesta inolvidable. 1-2 final.

Un partido más que especial, de esos únicos que sólo se pueden vivir una vez y con un ingrediente distinto. Los ojos del mundo estuvieron ubicados en Fort Louderdale, Florida. Todas las cámaras lo siguieron por todos lados. Lionel Messi fue la figura, pero comenzó en el banquillo, lo mismo que Sergio Busquets y Josef Martínez, eso quiso aprovecharlo el equipo visitante.

La Máquina quiso demostrar que los equipos de la Liga MX continúan por encima de la MLS. Al menos en los primeros minutos lo dejaron claro y tomaron el protagonismo con una postura ofensiva bajo el mando del Tuca Ferretti.

El equipo cementero dominó a placer los primeros 20 minutos llenos de una gran intensidad. El marcador pudo estar 0-3 arriba para los celestes, pero no fue así. Los atacantes cementeros lo fallaron todo. Sobre todo Diber Cambindo. El colombiano no salió en su noche y erró un disparo de trámite frente a la portería cuando el arquero estaba vencido. Después no pudo terminar un contragolpe de buena forma y mandó su disparo por un costado. Antes de eso, Rotondi estrelló un balón en el poste, mientras que Antuna y Rivero no fueron eficaces en sus disparos.

Cruz Azul perdonó una y otra vez, no aprovechó su dominio y el juego bajó de revoluciones. La pausa por las lesiones de Rodrigo Huescas e Ian Fray, dos jóvenes promesas de ambos equipos, afectó el ritmo, pero sus salidas entre lagrimas fueron necesarias.

El club de la CDMX fue más, pero no fue contundente. El partido se tornó un tanto soso y quedó en evidencia el enfrentamiento entre los dos peores equipos de sus respectivas ligas, pero el local tuvo una pizca de suerte, y con Messi fuera del campo. En una de sus pocas oportunidades abrió el marcador. Robert Taylor venció a Gudiño. El finlandés sacó un disparo que fue imparable para el mexicano.

En el complemento cambiaron los papeles. Miami tomó la posesión y a Cruz Azul se le vio desconcentrado. Por si fuera poco todo se le complicó con la entrada de Lionel Messi. Tata Martino llamó a la máxima estrella del equipo de las Garzas y el estadio se cayó en ovaciones. El argentino fue participativo, dio pases peligrosos con su clásico estilo y espacios impensables e incluso disparó un par de veces. Todo parecía a favor del Inter, pero todo salió al revés.

La Máquina tardó, pero pitó. A balón parado encontró la fórmula para emparejar el duelo. Dueñas encontró a Antuna. El Brujo dio media vuelta y le pegó con ganas. Así enmudeció el ambiente.

Cerca del final todo se prendió de nuevo. Cuando el tiempo estaba cumplido, Messi cobró un tiro libre perfecto, que culminó al fondo de la red. Cruz Azul quedó derribado, en silencio y no pudo arruinar la fiesta en Miami.

