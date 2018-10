Dembélé, Rafinha o Vidal, para sustituir a Messi en el Clásico

La fractura del radio del brazo derecho dejará a Leo Messi tres semanas en el dique seco, y Ousmane Dembélé, Rafinha Alcántara o, incluso, Arturo Vidal se perfilan como los posibles sustitutos del astro argentino en la pizarra de Ernesto Valverde.

El entrenador del Barcelona ya dio entrada a Dembélé cuando Messi abandonó lesionado el terreno de juego ante el Sevilla, pero las prestaciones del punta francés poco tienen que ver con las del '10'.

Es anárquico, le cuesta asociarse y no entiende el juego de posición. Sus compañeros lo abroncaron varias veces durante el duelo contra el conjunto andaluz.



En su haber, no obstante, está su tremenda habilidad para desequilibrar en el uno contra uno y su relación con el gol esta temporada, pues acumula 5 dianas en 11 partidos.



La apuesta del ex del Borussia Dortmund sería la más ofensiva, con un tripleta de ataque que completarían Philippe Coutinho y Luis Suárez, pero Valverde también podría optar por reforzar el centro del campo con Rafinha, convirtiendo el 4-3-3 en un 4-4-2 en el que Coutinho haría de Messi actuando como segundo punta por detrás de Suárez.



En una semana, el Barça se juega el liderato de su grupo de la Liga de Campeones con el Inter de Milán y se mide al Real Madrid en el clásico de todos los clásicos.



No sería de extrañar, por tanto, que el preparador extremeño, poco amigo de tomar riesgos y acometer grandes revoluciones, incluso decidiese transformar el once azulgrana en un equipo más sólido y aguerrido y se jugara la baza de Arturo Vidal.



El centrocampista chileno y Valverde ya ajustaron cuentas hace unos días, después de que el jugador se quejase en las redes sociales de sus constantes suplencias. Sin Messi, podría llegar su oportunidad.



Un doble pivote formado por Sergio Busquets e Ivan Rakitic, con Arthur Melo, que en los últimos partidos se ha ganado la titularidad, y Vidal de interiores y Coutinho y Luis Suárez en punta es otro dibujo que baraja el técnico.



La que si parece descartado es que Valverde decida apostar por Malcom Felipe de Oliveira como sustituto del capitán. El brasileño hace tiempo que desapareció de las convocatorias y no cuenta para él de momento.



Sea cual sea el elegido, los azulgranas tendrán que aprender a sobrevivir sin Messi. El crack rosarino se perderá el duelo contra el Real Madrid del próximo domingo 28 de octubre después de haber jugado 35 clásicos consecutivos. El último que no disputó fue el de diciembre de 2007, que el Barcelona acabó perdiendo en el Camp Nou por 0-1.



En las últimas ocho temporadas (desde la 2010-2011), Messi se ha perdido, ya sea por lesión, sanción o decisión técnica, 30 partidos de Liga, 9 de la Liga de Campeones, 22 de la Copa del Rey y 1 del Mundial de Clubes.

