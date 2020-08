Messi pide reunirse con la directiva de Barcelona

En el último capítulo de la “telenovela” de Lionel Messi con Barcelona, el argentino ha pedido reunirse con la directiva culé para negociar su salida, según información publicada por El Periódico y confirmada por diversos diarios españoles.

Aunque no será fácil, pues la directiva encabezada por Josep Maria Bartomeu no hablará con el capitán a no ser que la charla vaya encaminada a una renovación, lo cual ahora mismo luce poco probable, sino es que imposible, pues Messi quiere marcharse este mismo verano.

Pese a que Messi ha guardado silencio, todas las versiones señalan que el argentino ha matizado el tono irrevocable con el cual detonó el caos. Es consciente que una batalla legal no le conviene a nadie, mucho menos cuando se trata de una relación que duró tantos años.

Messi buscará cuanto antes una reunión con la directiva para que acepten la oferta que ya trabaja el Manchester City, la cual rondaría en los cien millones de euros y la inclusión de tres jugadores como el defensor Eric García, el mediocampista Bernardo Silva y el atacante Gabriel Jesús.

Según información publicada por el medio francés L`Équipe, el PSG también habría mostrado interés en Messi, sin embargo el jugador está empecinado en reunirse con Pep Guardiola en Inglaterra.

Por el contrario, la postura del Barcelona parece inflexible, el club no está dispuesto a negociar con su capitán. Llegado el momento, si Messi habrá de salir este verano el equipo que lo quiera deberá pagar los 700 millones de euros que estipula su clausula de rescisión, una cantidad imposible para cualquier club del mundo dentro de la normativa del Fair Play financiero. De lo contrario, deberán esperar un año más para que el jugador de 33 años quede libre.

La guerra de estrategias está en pleno en la Ciudad Condal. Son horas de silencio, de trascendidos. Se dice que Messi hablará pronto, que es probable que se presente a entrenar el próximo domingo y desde ahí, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, gestionar su salida. Aunque hay versiones que apuntan a que el argentino podría responder con un nuevo desafío y no presentarse a entrenar.

En la parte directiva, la presión sobre Josep María Bartomeu vive su momento más álgido. El grupo de candidatos a la presidencia, liderados por Jordí Farré, han presentado la moción de censura unitaria donde exigen la dimisión inmediata del actual presidente y no esperar hasta después del 15 de marzo, cuando están estipuladas las elecciones.

