¿Messi se comprará su propio equipo de futbol en Estados Unidos? Sería estelar en 2023

Aunque muchos quisieran ver al argentino Lionel Messi terminar su carrera en el Barcelona de España, conjunto donde obtuvo todo, parece ser que el delantero actual del PSG, de 34 años de edad, aún con el Mundial de Qatar 2022 por jugar y con varios años buenos en Europa, podría pasar sus últimas temporadas como profesional en la MLS.

Supuestamente el diario AS, con información del periodista Álex Candal, de DIRECTV Sports, indicó que Messi ha estado en pláticas con el Inter de Miami, equipo donde el ex futbolista inglés, David Beckham, es uno de los dueños, además de ser presidente del plantel.

Según los informes, ‘La Pulga’ no sólo llegaría como el jugador estrella del Inter y de la MLS, sino que habría de por medio un acuerdo para que el sudamericano adquiera parte del conjunto, todo esto cuando termine su participación con el PSG.

Se habla de que el hoy compañero de Neymar y Mbappé podría hacerse del 35 por ciento de las acciones del Inter de Miami, lugar al que según arribaría en 2023, sin embargo, todavía podría quedarse un año más con la escuadra parisina.

Messi no ha logrado brillar como se esperaba en el PSG, y si bien, acaba de proclamarse campeón de la Liga, algo esperado desde el arranque de la misma, no pudo trascender en la Champions League, donde fue eliminado por el Real Madrid en los Octavos de Final, algo que le recriminó mucho la afición parisina, que incluso lo abucheó en algunos partidos después del fracaso europeo.

Lionel, quien se proclamó campeón de la Copa América con Argentina en 2021, tiene contrato con el PSG hasta después del Mundial de Qatar 2022, su última posibilidad para trascender en el campeonato que ganó Maradona en México 1986.

Así, dependiendo de cómo le vaya en lo siguiente con el PSG y en su participación en la Copa del Mundo, será que Messi continuará en el futbol de Europa o de una vez por todas pondrá el cerrojo a una gran carrera futbolística al emigrar a la MLS.

