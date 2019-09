Messi vuelve a lesionarse, ahora frente al Villarreal

A lo largo de los últimos 10 años ha protagonizado las portadas de diarios en todo el mundo, convertido en uno de los mejores jugadores de la historia, y tras conquistar el premio The Best, el único que le hacía falta en su palmarés a nivel individual, el delantero Lionel Messi mostró su lado más humano, como pocas veces lo ha hecho.

“Pasan los años y cada vez es más difícil. Tengo que cuidarme más”, relató el argentino, en la entrevista realizada por la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO)

El capitán del Barcelona no rehúye a la posibilidad de que el fin de su exitosa carrera, en la que destacan cinco Balones de Oro, esté cerca de la recta final.

“El día del partido parece que es igual que al principio, pero el cuerpo ya no perdona. Hay una edad en la que debemos cuidarlo, prevenir más las cosas y preparar mejor el día a día”, agregó el jugador de 32 años de edad, quien la semana pasada recibió el alta médica luego de 42 días alejado de los terrenos de juego, debido a una lesión en el sóleo de la pierna derecha, sufrida en su entrenamiento de pretemporada.

“Estuve lesionado dos meses y lo noto. Me siento cansado, pesado, con falta de ritmo. No quise arriesgarme porque me habían hablado de lo peligroso de la lesión”, señaló el jugador.

Aún así, Messi confía en que podrá mantenerse en forma para cumplir los exigentes objetivos que cada año tiene en puerta, principalmente con el Barcelona, que esta temporada tiene como prioridad reconquistar la Champions League.

“Creo que la cabeza lo maneja todo, y cuando uno está bien mentalmente, es más fácil. Aunque el cuerpo también siente el desgaste con los viajes, los partidos y el esfuerzo, que hacen que cada vez más difícil”, se sinceró.

Como en ocasiones anteriores, no descartó la posibilidad de jugar en Argentina antes de retirarse, aunque explicó que ahora es una situación que debe analizar, ya que ahora debe pensar en el bienestar de su familia.