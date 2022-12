Mexicano a la final de Qatar: El ‘Cantante’ Fernando Guerrero estará en el VAR

México tendrá presencia en la Gran Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 con el árbitro Fernando Guerrero, quien fue designado para formar parte del VAR, en el duelo entre Argentina y Francia que se desarrollará este domingo en el Estadio Lusail.

Guerrero apareció en las designaciones de la FIFA para formar parte de los silbantes que llevarán el control del video arbitraje en la final de la justa mundialista que estará acompañado del polaco Tomasz Kwiatkwski, el venelozano Juan Soto y el estadounidense Kyle Atkins.

Te puede interesar:

El nazareno mexicano tuvo participación en la jornada 1 en el duelo entre Dinamarca vs Túnez, más tarde en el juego de Gales ante Irán, también estuvo en el Alemania vs Japón, Suiza vs Camerún, Túnez ante Francia, Brasil vs Suiza, España vs Japón, Argentina ante Países Bajos.

pic.twitter.com/1FTEXXvTal — FIFA Media (@fifamedia) December 15, 2022

Tripleta polaca a la gran final de Qatar 2022

El polaco Szymon Marciniak será el encargado de llevar las acciones en el juego por el título entre Argentina ante Francia. El silbante estará acompañado de sus compatriotas Pawel Sokolnicki y Tomasz Listkiewicz como abanderados.

Marciniak, de 41 años, ya tuvo participación en los duelo de octavos de final entre Argentina ante Australia y el Francia contra Dinamarca en fase de grupos.

Nota publicada originalmente en ESTO