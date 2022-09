Mexicanos que se quedaron sin Mundial por decisión técnica: Santi Giménez se uniría a la lista

Gerardo Martino se anticipó. El Tata sabe que dentro de poco va a tener que recortar su lista para quedarse solamente con 26 futbolistas. Los que van a ir a la Copa del Mundo. Santiago Giménez posiblemente no asista a Qatar 2022 a pesar de estar por encima en el gusto del público de Rogelio Funes Mori e incluso Raúl Jiménez.

El delantero del Feyenoord es el que mejor ritmo trae, sin embargo, no tiene asegurado su lugar. Santi puede entrar en una lista en la que años atrás estuvieron Cuauhtémoc Blanco, borrado por Ricardo La Volpe para ir a al Mundial de Alemania 2006, Jaime Lozano en ese mismo torneo o José Antonio Noriega, cepillado por Javier Aguirre en Corea-Japón 2002, años más atrás Miguel Herrera se quedó fuera de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994. Martino lo sabe. La injusticia puede aparecer.

Te puede interesar: ¿Se va del Tri? Héctor Herrera analizaría retirarse de la selección tras Mundial de Qatar 2022

Cuauhtémoc Blanco - Alemania 2006

El caso de Cuauhtémoc Blanco es el más recordado y que aún le duele a la gente. Ricardo La Volpe no quiso llevar al jugador del América a la Copa del Mundo de Alemania 2006. La fricción personal entre ambos repercutió en su convocatoria, sin embargo, el Bigotón externó años después que no se trató de eso, fue simplemente su idea futbolística.

Ricardo La Volpe nunca perdonó a Cuauhtémoc Blanco y lo dejó fuera de Alemania 2006 | Foto: Cuartoscuro

“Para mí era un jugadorazo, pero no entraba en mi sistema. Entonces eso, era un trabajo colectivo, un trabajo de equipo. Me pude equivocar en no llevar a Cuauhtémoc, pero llevé a los mejores con un sistema para jugarle a equipos como Argentina”, declaró Ricardo en el programa En Conexión.



Los aficionados pidieron insistentemente a Blanco, pero La Volpe nunca cambió su idea. El Cuau se quedó sin ir a la Copa del Mundo.

Jaime Lozano - Alemania 2006

En ese mismo Mundial el Bigotón dejó sorpresivamente fuera de su lista a Jaime Lozano. El Jimmy fue pilar en la eliminatoria, incluso fue el segundo mejor goleador del proceso solo detrás de Jared Borgetti. Jaime anotó 11 goles, un número alto para ser un lateral. Lozano le anotó dobletes a Dominica, San Vicente, Trinidad y Tobago y Costa Rica.

El Jimmy fue pilar en la eliminatoria, incluso fue el segundo mejor goleador del proceso | Foto: Cuartoscuro

Ricardo La Volpe dio su lista para el Mundial y no apareció el en ese entonces jugador de Tigres, sus laterales izquierdos fueron Gonzalo Pineda y Andrés Guardado.

José Antonio Noriega - Corea-Japón 2002

La Volpe no es el único que cepilló a jugadores que la gente pidió. Javier Aguirre también está en la lista. El Vasco llegó como bombero para clasificar a México al Mundial de Corea-Japón 2002. Aguirre se ganó el cariño de la gente, sin embargo, muchos no le perdonan haber dejado fuera de la Copa del Mundo a José Antonio Noriega.

El Tato Noriega quedó fuera del Mundial y la gente no perdonó a Javier Aguirre | Foto: Cuartoscuro

El Tato era el motor de Monarcas Morelia en la liga local y en la Copa Libertadores. Noriega marcó 11 goles en el torneo intercontinental, pero ni eso le sirvió para ser considerado por Aguirre.

Miguel Herrera - Estados Unidos 1994

El Piojo Herrera tuvo una carrera respetable, su mejor momento fue con Atlante a inicios de los años 90. La rudeza con la que jugaba, el ímpetu, el carácter, lo llevaron al Tricolor. Miguel fue campeón con los Potros de Hierro en 1993 y ese mismo año acudió a la Copa América de Ecuador. México fue subcampeón con Miguel Mejía Barón al frente.

Herrera se desempeñaba como lateral derecho, su lugar era seguro para la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, sin embargo, sus arrebatos lo traicionaron. Miguel tuvo dos episodios violentos que orillaron a Mejía Barón a no llevarlo al Mundial. El Piojo recibió una tarjeta roja en un juego contra Honduras y luego pateó a unos aficionados en el estadio de León en el momento en que daba una entrevista.

El Piojo Herrera tuvo una carrera respetable, su mejor momento fue con Atlante a inicios de los años 90 | Foto: Cuartoscuro

Barón comentó años después que “todo lo que hizo mal se lo había advertido, le dije Miguel estás fuera, no te voy a utilizar porque pierdes la cabeza”, reveló el Doc.

Nota publicada originalmente en ESTO