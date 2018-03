México atraviesa por una crisis en el futbol: psicólogo deportivo Pablo Sucarrat

Ala crisis deportiva que atraviesa el futbol mexicano se le suma la crisis mental.



De acuerdo con el psicólogo deportivo Pablo Sucarrat, México está muy desfasado en este tema en comparación con las Ligas europeas y la argentina. El especialista analizó para el ESTO la situación por la que atraviesa el balompié nacional, que a pesar de que algunos equipos han hecho intentos por hacer uso de esta herramienta, todavía les falta mucho camino por recorrer.

“Esto tiene que ser instalado por las instituciones, es decir tiene que ser una política del club. Vamos a suponer que un club que hace una muy buena inversión trayendo a diferentes refuerzos, cómo no va a prevenir trabajar todos los aspectos: nutricionales, físicos, medicina deportiva y psicología deportiva porque quiere potenciar y quiere utilizar todos los recursos para este jugador. El futbolista que viene a jugar tiene que adaptarse a esto”, dijo Sucarrat al Diario de los Deportistas. “En Europa, los jugadores no utilizan esta herramienta por elección, esto está por contrato y está como una política institucional, que creo que ése es el paso que México debería dar, decir que sea algo institucional y no a decisión del entrenador que llega porque después tiene unos problemas bárbaros y ahí sí sale a buscar y tratar de solucionar el problema ya instalado; esto tiene que ser con cuidado y tienen que velarlo las instituciones”, explicó.

El psicólogo, quien cuenta con gran experiencia, sobre todo en Argentina y Europa en equipos como Rosario Central, Vélez y Colón de Santa Fe, manifestó que este proceso debe darse de manera natural, de tal manera que los propios futbolistas son los que piden que éste continúe, incluso cuando su carrera los lleva a otros países.

“Es un proceso en el cual el jugador descubre que esto le es sumamente beneficioso y lo adapta de por sí. El jugador es el primero que quiere revertir la situación y es el primero que quiere jugar bien. Si esto le rinde y si le resulta muy positivo, automáticamente lo utiliza como una herramienta más y ésa es la idea, naturalizar la psicología deportiva.”, contó.

Sucarrat consideró que la psicología deportiva es preventiva y debe implementarse desde el inicio de un proyecto y no cuando los resultados o la presión están hasta el tope.

“Es como si no trabajaras con preparador físico y al equipo ya le falta mucho la preparación y en ese momento lo traes. No, esto se trabaja, se puede prevenir con ejercicio y con trabajo individual, con trabajo grupal. La psicología deportiva tiene macrociclos y microciclos en los que puedes trabajar desde la pretemporada hasta la finalización del torneo. Este trabajo sirve, en primer lugar, para prevenir; y en segundo, para potenciar, que es el otro aspecto en el que la psicología deportiva a veces no tiene mucha difusión”, concluyó.