México no merece ser sede del Mundial: Maradona

Diego Armando Maradona vuelve a estar en medio de la polémica luego de desaprobar que el Mundial de 2026 tenga sede en Canadá, Estados Unidos y México.

En el programa “De la mano del 10”, de la cadena Telesur, Maradona señaló que en dichos países no hay pasión por el balompié.

“No me gusta, no hay pasión. Los canadienses serán buenos esquiadores y lo que quieran y los americanos quisieron hacer cuatro tiempos de 25 minutos por la publicidad”, manifestó el Diez.

México no quedó exento de críticas, pues el ex entrenador de la Selección Argentina mencionó que nuestro país no merece ser sede por los resultados cosechados en anteriores justas.

“Sale ganando México cuando no lo merece; México gana dos partidos y llegan los mexicanos con Brasil o Alemania, como me pasó a mí, y ¡bomba! Para afuera, Aeroméxico”, indicó.

Por último, mencionó que el Tricolor nunca pudo encontrar una forma de juego con Juan Carlos Osorio (a quien llama “Reynoso”), criticando la decisión de llevar a Rafael Márquez a la justa de Rusia.

“México no le agarró la onda en ningún momento Reynoso (sic) a los jugadores, tal es así que incluyó a Márquez con la edad mía”, remató.

